El PP acusa a Sánchez de convertir las actividades de su mujer en "crisis nacional e internacional" y huir de dar explicaciones

En vísperas de que el presidente del Gobierno comparezca en el Congreso, el PP advierte de una huida hacia adelante por parte de Pedro Sánchez. "El presidente del Gobierno no puede pretender que las actividades de su esposa merezcan, primero, una crisis nacional que le ha llevado a cinco días de asuntos propios y, ahora, a una crisis internacional, pero no provoquen ni diez minutos de explicaciones ante las Cortes generales", ha denunciado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Tellado.

Porque el socialista aprovechará la comparecencia que le solicitó el PP en la Cámara Baja para explicar las actividades de su mujer para dar cuenta de los resultados del último Consejo Europeo y los avances en el reconocimiento de Palestina. Es decir, que Sánchez mezclará, durante un tiempo ilimitado, el supuesto caso de corrupción que acecha desde hace más de dos meses "a su Gobierno, al PSOE y a su entorno" con asuntos de política exterior a las puertas de las elecciones europeas.

Tellado ha vuelto a denunciar el fondo y las formas de una comparecencia que llevan meses solicitando. "El Gobierno y el PSOE han decidido que la oposición no tenga tiempo suficiente en este debate para que le formulemos todas las preguntas, pero Sánchez tiene tiempo ilimitado para hablar de todo lo que le dé la gana menos para contestar a las pocas preguntas que nos dé tiempo a formular". Por este motivo, el popular ha avanzado el centenar de preguntas que tiene preparadas para Sánchez y que, asegura, no tendrá tiempo de formular este miércoles. Su objetivo es que el socialista "se las prepare y las responda durante su comparecencia".

Entre ellas, el PP cuestiona si "conocía el presidente del Gobierno las reuniones de su mujer con uno de los cabecillas de la trama, que medió para abrirle las puertas de Globalia", "por qué su mujer tenía un acuerdo de patrocinio con una empresa que negociaba con el Gobierno un rescate millonario" o si "influyó la posición de la mujer del presidente en Globalia-Air Europa para que el Gobierno inyectara casi 500 millones de dinero público a través de la SEPI".

También se interesan por si "tuvo algo que ver la relación de Begoña Gómez con Air Europa con el hecho de que esta fuera la primera empresa rescatada con el fondo de rescate", si "conocían en el Gobierno las cartas de recomendación de Begoña Gómez a una empresa que acabó llevándose 10 millones de un concurso público", o si "no les llama la atención que esa empresa tuviera la máxima nota pese a no ser la más barata ni la más competitiva".

A las preguntas sobre las actividades sobre su esposa, los populares añaden otras tantas sobre la trama Koldo. "¿Tuvo algo que ver José Luis Rodríguez Zapatero en la decisión del Gobierno de permitir el aterrizaje en España de Delcy Rodríguez, pese a tener prohibida su entrada en suelo europeo?"; "¿tuvo algo que ver lo ocurrido esa madrugada o con la trama corrupta que comenzó en su Ministerio, o con el sorprendente cese de José Luis Ábalos al frente de Transportes?"; "¿dio usted o alguien de su Gobierno instrucciones al Fiscal General del Estado para frenar las investigaciones hasta después de las elecciones generales?".

Asimismo ponen en cuestión la continuidad de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, o el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. "Si su partido exigió a José Luis Ábalos entregar el acta de diputado por contratar con Koldo, ¿no debería pedir las mismas responsabilidades a Francina Armengol y Ángel Víctor Torres?; ¿no debería también dimitir Fernando Grande-Marlaska?". En la batería de preguntas abordan el hackeo del teléfono de Sánchez y la carta que envió a los españoles hace unas semanas: "Durante esos cinco días de reflexión, ¿llegó a dudar de tener esa libertad en su toma de decisiones en el futuro?".

Según el PP, se trata de cuestiones que los españoles tienen derecho a conocer. No obstante, censuran que los socios de Sánchez no lo van a exigir "porque han llegado a una entente de impunidad: el Gobierno aprueba la amnistía y ellos miran hacia otro lado ante las actividades sospechosos". Por esta y otras razones, Tellado ha animado a todos los españoles a sumarse a la manifestación que ha convocado el PP el próximo domingo 26 de mayo en la Puerta de Alcalá. "España no tiene un Gobierno con un proyecto de futuro sino una coalición de intereses que ha construido una investidura para usar las instituciones en beneficio propio", ha denunciado Tellado en rueda de prensa.