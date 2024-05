José Luis Sanz retomará la próxima semana la ronda de negociaciones para la aprobación del Presupuesto

El Gobierno local retomará la próxima semana la ronda de negociaciones para la aprobación del Presupuesto 2024. Así lo ha anunciado el delegado de Hacienda, Juan Bueno, tras haber informado previamente este martes a los grupos políticos en la Comisión de Pleno, con la que se han iniciado los trámites de cara a dicha sesión plenaria, que se celebrará en la primera semana de junio.

Previsiblemente será el día 4 o 5 del próximo mes, según avanzó recientemente el alcalde, José Luis Sanz, tras admitir que quizás había sido un "error" no convocar el pleno presupuestario en su día, esgrimiendo el rechazo recibido por la oposición a su propuesta de cuentas públicas en las comisiones informativas previas.

Tal y como explicó la semana pasada el primer edil, retomará este trámite con objeto de aprobar sus primeras Cuentas públicas, para las que necesitará el apoyo o abstención de alguno de los grupos de la oposición, toda vez que cuenta con mayoría simple, de 14 concejales. En el caso que no salieran adelante, en unos cuatro días podría presentar una cuestión de confianza y si el alcalde recibiera el rechazo de los grupos, podría desembocar en una moción de censura. Por el contrario, si se aprobaría automáticamente el mencionado documento económico.

Con el fin de evitar llegar a este punto y desbloquear la ciudad por la falta de unas nuevas Cuentas -están prorrogadas las de 2023- "la voluntad del Gobierno es incorporar al presupuesto las aportaciones de los grupos de la oposición", apostando "por el diálogo y la colaboración y buscar consensos para el bien común", ha abundado Juan Bueno, que así se lo ha hecho llegar a la oposición. Como ha detallado el edil popular, el objetivo del ejecutivo local es que el Presupuesto "sea aprobado por una amplia mayoría", para que los sevillanos puedan contar con unas cuentas "planteadas desde el inicio sin líneas rojas".

En este sentido, ha aclarado que el motivo por el que "hoy" no se han apoyado las enmiendas de Podemos es porque "suponía una paralización y retraso en la tramitación" de las Cuentas públicas, toda vez que ya "sabíamos de antemano que su aprobación no iba a condicionar la aprobación del presupuesto, como ya nos habían advertido".

Cabe recordar que la formación morada fue la única que presentó enmiendas al documento el pasado enero, que incluso el alcalde afirmó que estaba dispuesto a "aceptar" algunas. Extremo ante el cual, IU, con el que Podemos integra la coalición de izquierdas en la oposición, desvinculaba de cualquier apoyo a los presupuestos de Sanz.

En este sentido, el delegado de Hacienda ha manifestado esta mañana que en nuestro ejercicio de "responsabilidad y actitud dialogante", una vez aprobado el Presupuesto, "estudiaremos las enmiendas de Podemos de nuevo, así como de cualquier otro" y se asumirán todas las que se puedan mediante una modificación presupuestaria.

Por su parte, el PSOE no presentó ninguna enmienda al borrador, si bien, según informaron la semana pasada han remitido el Gobierno "el mismo documento de propuestas que presentaron" hace casi tres meses y de las que criticaron "no haber recibido respuesta" alguna hasta la fecha. Un hecho que Bueno defendió, alegando que estas consistían en el programa electoral socialista. Y, desde Vox afirman que "hasta este momento no tienen conocimiento de ronda alguna de negociación", sin entrar más en detalle sobre cuál será su postura al respecto cuando llegue dicha reunión con el Gobierno local.

Pese a ello, Bueno confía en que la oposición "anteponga el desarrollo de la ciudad y el bienestar de los sevillanos a fines partidistas o sillones". Así, ha subrayado, "invitamos a la oposición a que no niegue a los sevillanos 150 millones en inversiones", en referencia a las medidas que contempla el documento económico, así como que "no niegue a los sevillanos que la ciudad siga creciendo", que se pongan en marcha "proyectos que generen riqueza y empleo, viviendas asequibles, que mejoremos los centros educativos, las instalaciones deportivas o podamos dar pasos adelante en mejorar la calidad de vida de las personas que más lo necesitan", ha concluido.