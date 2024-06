La alternativa económica para viajar en familia este verano: ahorrarás casi 1.000 euros a la semana

A pocas semanas del comienzo del verano, las familias españolas ya han empezado a preparar las vacaciones, momento en el que hay que decidir el destino, reservar el hotel, el transporte... Aparte de estos factores, el dinero también es algo a tener en cuenta a la hora de organizar un viaje.

Tener unos días libres debería ser sinónimo de desconexión y de pasar tiempo con tus seres queridos, por eso es imprescindible que organizarlas no supongan una fuente de agobios, ni mucho menos un trastorno para tu bolsillo, pero ¿Realmente podemos conseguirlo?

La respuesta es sí, hay una alternativa que junta todo lo que necesitas y sin tener que gastar demasiado. Esta opción se conoce como caravaning y cada vez son más los viajeros que se hacen adeptos a ella, porque aunque viajar el autocaravana puede ser un desafío, sus ventajas hacen que merezca la pena asumirlo. En España casi 10 millones de viajeros disfrutaron de los campings en 2023 con un aumento de un 51%, según datos de CamperDays, compañía de alquiler de caravanas.

Elegir una caravana para hacer un roadtip con toda tu familia puede ser un buen momento para fortalecer el vínculo entre sus miembros, pero además también supone un ahorro en comparación con otras alternativas de alojamiento y transporte. Una familia de cuatro personas, puede llegar a ahorrar hasta 1.000 euros a la semana viajando de esta forma, según un análisis de la compañía.

Susana Jiménez es una creadora de contenido que hace un tiempo decidió probar el caravaning y compartir su experiencia en redes sociales. "Los cinco días, una caravana con capacidad para 6 personas adultas y un niño, nos costó unos 600 euros", asegura la chica en uno de sus videos.

Por otra parte, si viajas en caravana, debes pernoctar en zonas autorizadas que, generalmente son campings, pero esto no supone un gran gasto de dinero. "Durmimos en un campings y por estar allí pagamos por noche alrededor de 30 o 40 euros como mucho, no por persona, sino en total. Tu pagas ese trozo de parcela y allí te puedes enchufar a la luz, utilizar las duchas...", explica Jiménez.

"En total, la semana, como los gastos se dividían entre cuatro porque fuimos con mis suegros, nos salió la semana por 1.300 euros" afirma la creadora de contenido, quien considera que "no es nada caro" para todo lo que aprovecharon y lo bien que lo pasaron.

A parte de las ventajas económicas, viajar en caravana tiene otros beneficios. "Lo bueno de ir en caravana además es que llevas tu casa a cuestas, es que puedes parar cuando quieras, comer si tienes hambre, turnarte para conducir...", asegura Jiménez. No obstante, la chica recomienda "ir con calma": "Si no encuentras camping en un sitio es en otro, no tiene nada que ver con los hoteles", concluye.

Consejos para viajar en autocaravana

A la hora de hacer caravaning, lo más importante es enfocar el viaje desde un punto de vista divertido. Al principio, si no estás acostumbrado a viajar así, puede resultar un poco estresante, sin embargo, según te vas adaptando a este tipo de vida, aprenderás a verlo como una oportunidad de oro para estrechar la relación y pasar tiempo de calidad con tu familia.

Lo primero a tener en cuenta a la hora de viajar en caravana es que debes dedicar tiempo a cada destino. La mayoría de familias que viajan por primera vez de esta forma, cometen el error de querer visitar el mayor número de sitios posibles. Por ello, desde CamperDays recomiendan hacer un viaje pausado en el que se pasen varios días en un mismo sitio para poder explotarlo al máximo.

Por otra parte, es necesario tener el entretenimiento asegurado. Habrá lugares donde pernoctes que no puedas salir de la caravana y la estancia allí puede hacerse larga, al igual que los trayectos entre un punto y otro. Llevar juegos de mensa, cartas u otro tipo de entretenimiento entre el equipaje puede ser muy útil en estas situaciones y mucho más si viajas con niños.

Por último, pero no menos importante, debes informarte sobre el pronóstico meteorológico de los destinos que vas a visitar. Antes de decidir a dónde quieres ir de vacaciones, debes saber que clima tiene el lugar y más si viajas en caravana, donde pasarás mucho tiempo en contacto con la naturaleza. Si eliges un destino donde el pronostico no es muy favorable, cabe la posibilidad de que tengas que pasar mucho tiempo dentro de tu 'casa móvil'.

