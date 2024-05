Illa da por hecho que el 10 de junio se constituirá la Mesa del Parlament y activa las negociaciones para su investidura

El líder del PSC y ganador de las elecciones del 12M, Salvador Illa, ha vuelto a pisar este martes por la mañana el Parlament para pedir a sus 42 diputados "ser los primeros en contribuir en la dignidad constitucional" de la cámara. Entre aplausos de sus compañeros, Illa ha afirmado que está convencido al "99,9%" de que la Mesa del Parlament -que tendrá que proponer un candidato a la investidura- se constituirá el 10 de junio, fecha límite y justo un día después de las elecciones europeas.

Además, ha insistido en la idea de que se tiene que trabajar para que la institución sea una cámara que represente "a la totalidad de los catalanes". Por eso, ha puesto en marcha las negociaciones para sacar adelante su investidura.

En una primera reunión con los 42 diputados que tendrá la formación en la próxima legislatura, el socialista ha insistido en que más allá de decir "frases" durante los debates parlamentarios, lo que se hace en la cámara son leyes.

Hasta ahora, contaban con 33 escaños, pero en las pasadas elecciones el PSC obtuvo 28 diputados por la circunscripción de Barcelona, seis por la de Tarragona, cuatro por Girona y cuatro más por Lleida.

En una entrevista a primera hora de la mañana en Rac 1, Illa no ha descartado los votos del PP catalán para gobernar en Cataluña, aunque ha reconocido que "no sería lo más adecuado" ni la "primera opción". Además, tampoco ha cerrado la puerta a un pacto con Junts, ya que ha constatado que la "sociovergencia no es imposible". Sin embargo, ha señalado que su prioridad es llegar a acuerdos con formaciones "progresistas" como ERC y Comuns.