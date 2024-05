Marta Riumbau presume de embarazo mostrando cómo le ha crecido la barriga en estos cuatro meses: "He cambiado un poco"

Aunque fue a principios de mayo cuando dio la sorprendente noticia de que iba a ser madre soltera, Marta Riumbau lleva ya cuatro meses de embarazo, por lo que no solo su cuerpo está notando los cambios, sino que estos se ven a simple vista. Y, muy feliz y orgullosa, la influencer decidió publicar un vídeo en el que se aprecia cómo está avanzando el proceso.

Así lo demostró este martes en Instagram, donde compartió unas imágenes en las que enseñaba su tripa desde la semana 7 y mostraba cómo iba creciendo con el paso de los días.

Además, utilizó un símil con comida para dejar claro cómo estaba creciendo su pequeño o pequeña: tenía el tamaño de una fresa en la semana 10, un macaroon en la 12, un kiwi en la 13, un aguacate en la 14 y, finalmente, un coco en la última, la 17.

"Me puse a editar todos los vídeos que tenía e igual sí que he cambiado un poco", escribió en su publicación, en la que, por su amplia sonrisa, dejaba claro lo contenta que estaba por cómo estaba avanzando el proceso.

Y no es de extrañar, pues ya declaró que, aunque le costó mucho quitarse los prejuicios que tenía en el pasado sobre ser madre soltera, tomó la decisión en enero, por lo que esto sucedió poco después de romper con Diego Matamoros.

De momento, Marta Riumbau no ha desvelado el sexo del bebé: "Mi única lista de nombres es de niña, pero si es niño no pasa nada, igualmente lo querremos, pero siempre he querido una niña".