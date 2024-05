Colate cae rendido ante Isabel Preysler: "Es la otra reina de España"

Nicolás Vallejo-Nájera 'Colate' vive en Miami, donde reside con su hijo Nicolás, fruto de su matrimonio con Paulina Rubio, pero últimamente pasa mucho tiempo en Madrid, debido a proyectos profesionales. Actualmente, está demostrando sus dotes como bailarín en el concurso Baila como puedas de TVE.

El empresario español ha acudido a una gran fiesta de primavera que ha celebrado Multiópticas, a la que también se han presentado numerosos rostros conocidos. Además, ha aprovechado la ocasión para promocionar su nueva colección de gafas, de la que Isabel Preysler es una de sus protagonistas publicitarias.

Nicolás Vallejo-Nájera e Isabel Preysler mantienen una gran amistad y ambos se tienen en muy alta estima. En esta ocasión, Colate no ha dudado en dedicarle unas preciosas palabras de admiración: "Creo que, a nivel de imagen femenina en nuestro país, no hay nadie más importante que ella, es la otra reina de España. Los Iglesia-Preysler son la otra familia real y creo que ella es la número uno".

También ha reconocido que no está muy puesto en el mundillo de los creadores de contenido: "Ahora veo mucha influencer y no sé quiénes son. Primero porque vivo fuera y, después, porque soy de otra etapa, de la etapa de los influyentes, no de influecers".