El león argentino vino a rugir a España este fin de semana. Y no defraudó. Su presencia en la cumbre ultra organizada por Vox en Madrid ha sido el mejor arranque de campaña a las europeas imaginado por Santiago Abascal. Pero no solo eso. Su feroz mensaje, lanzado en el agrio, excluyente y provocador estilo del que ha hecho bandera, ha trazado con precisión lo que nos jugamos en la cita electoral del 9 de junio: La Europa que construimos desde hace décadas puede colapsar sus cimientos por alta contaminación de la extrema derecha. Y no creo exagerar.

El conflicto diplomático provocado por Javier Milei, al insultar gravemente en público no sólo a la esposa de Pedro Sánchez sino a la gestión de su Gobierno, aún está caliente pero no dudo que los importantes intereses económicos de ambos países en juego lo encapsulen y resuelvan en cuanto el ambiente electoral europeo se disipe. El impacto de su visita para las aspiraciones electorales de los ultras de la UE, sin embargo, alberga un mayor y más peligroso recorrido.

Los principales referentes de la ultraderecha europea acudieron a la llamada de Abascal conscientes de la relevancia de una foto unitaria con la estrella más potente de su actual firmamento, el presidente Milei. Aunque Georgia Meloni o Marie Le Pen maticen, en según qué ocasiones, sus perfiles más agresivos contra el Estado en Italia o Francia, jalean y aplauden con entusiasmo la motosierra antisistema de su colega argentino. No se trataba de la campaña electoral de Vox, sino de la suya propia.

La derecha más extrema ha ido avanzando en parlamentos y gobiernos de la Unión Europea en los últimos años hasta ocupar un espacio protagonista que pocos hubieran augurado hace décadas. Milei no es una mera anécdota al otro lado del Atlántico, como no lo fue Donald Trump, que hoy aspira a volver a la Casa Blanca. Conviene no olvidarlo cuando vayamos a votar el próximo 9-J.