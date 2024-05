Illa no descarta los votos del PP a pesar de no "ser la primera opción" y señala que "la sociovergencia no es imposible"

El líder del PSC, Salvador Illa, no ha descartado ni los votos del PP catalán para una investidura ni un pacto entre socialistas y Junts. Aunque ha explicado que no son los escenarios más probables, ha reconocido que la posibilidad existe.

En una entrevista este martes en Rac 1, Illa ha afirmado que el apoyo de los populares "no sería el más adecuado" y que "no es la primera opción". No obstante, ha reconocido que no descarta los votos de Alejandro Fernández, aunque ha señalado que prefiere pactos "coherentes". De esta manera, ha dejado claro que prefiere cerrar acuerdos con formaciones "progresistas", haciendo alusión a ERC y Comuns.

Asimismo, tampoco ha cerrado la puerta a un pacto con el partido de Carles Puigdemont, ya que ha constatado que "la sociovergencia no es imposible". A su parecer, pero, "no es el mejor momento". En cuanto a la intención de Puigdemont de presentarse a la investidura, Illa ha explicado que ve "inaudito" que le pida apoyo al partido que ganó las elecciones.

En cuanto a la crisis interna de Esquerra Republicana, Illa ha opinado que las victorias y las derrotas "no duran para siempre" y que los republicanos están sufriendo ahora el "desgaste" de haber gobernado 15 de los últimos 20 años sin lograr "hitos relevantes".