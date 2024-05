Feijóo acusa a Sánchez de "sobreactuar" con Milei tras "iniciar" la crisis con Argentina por no cesar a Puente

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente Pedro Sánchez de "sobreactuar" con las acusaciones que ha lanzado Javier Milei contra su mujer cuando, según el popular, Sánchez "inició" la crisis diplomática por no cesar a su ministro de Transportes, Óscar Puente. "Ha habido una sobreactuación porque el Gobierno de España sabía que debía de haber cesado a un ministro que insulta gravemente a un presidente", ha dicho en referencia a cuando Puente insinuó que Milei iba drogado. A lo que Feijóo ha añadido que Sánchez no solo no le cesó sino que permitió que hubiera "más ministros que siguieron insultando" a Milei.

En una entrevista en Telecinco, el líder de la oposición ha valorado las acusaciones de Milei a la esposa de Sánchez, a quien llamó corrupta, como una "contestación al Gobierno de Sánchez", por lo que considera que España fue la que inició la crisis diplomática con Argentina. "Lo que ha hecho Milei es más o menos lo que ha venido haciendo Sánchez contra mí, diciendo que era presidente de mi partido por la corrupción o contra Ayuso, diciendo que vivía en una casa pagada con la corrupción".

En todo caso, ha enfatizado que no está de ninguno de los dos lados. "Lamentablemente lo que está ocurriendo es que el Gobierno está polarizando la vida política con independencia de que tenga replicas en el ámbito diplomático. No comparto lo que ha hecho el Gobierno, que es un disparate, ni la respuesta de Milei al Gobierno de España". Es más, en su opinión, se trata de una estrategia electoral de ambos líderes de cara a las europeas.

"España no fue a la toma de posesión de Milei, dejó al rey acompañado de una secretaria de Estado. Por lo que es evidente que hay interés por victimizarse y polarizar: al PSOE le interesa mucho hablar del programa de Vox -fue quien invitó al presidente argentino a su acto en Madrid por sus similitud política- y a Vox le interesa que se hable del PSOE". Por lo contrario, Feijóo ha reivindicado que al PP le interesa solo hablar de los españoles: "El PP es el único partido que puede derrotar al PSOE y lo demás es fortalecer a Sánchez".

Asimismo, durante la entrevista, el popular ha defendido que un gobierno está "para garantizar las libertades no para coartarlas o censurarlas". Y que cuando un juez está investigando al PSOE, a sus asesores, ministros y a la pareja del presidente estamos "ante casos gravísimos", Por este motivo ha exigido al Gobierno que "dé explicaciones y no ahonde en la victimización".

En este sentido se ha mostrado favorable a regular el papel de la pareja de un presidente del Gobierno y que esta tenga que hacer una declaración de bienes al inicio del mandato, porque "algo raro está ocurriendo cuando no ha habido jamás, en 40 años de democracia, que una pareja de un presidente se encuentre en esta situación", ha señalado en referencia a Begoña Gómez.