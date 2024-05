"Marca el rumbo": Sumar arranca su campaña europea distanciándose del PSOE y apelando a la movilización de los progresistas

"Necesitamos la movilización de todos los ciudadanos progresistas". Ese fue uno de los principales mensajes que quiso trasladar este lunes el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, en la puesta de largo oficial de la candidatura de la coalición para las europeas, en la que estuvo presente la número 1 de la lista, Estrella Galán, y en la que también se presentó tanto el cartel electoral como el lema de campaña: "Marca el rumbo", un eslogan con el que Sumar quiere trasladar que es el motor que impulsa las medidas más sociales del Gobierno y animar a un electorado de izquierdas desmovilizado y que ha propinado varios batacazos en las urnas a la coalición en los últimos meses.

La formación va a tirar de su líder, Yolanda Díaz, para compensar el escaso grado de conocimiento que tiene Galán entre la ciudadanía, y buena muestra de ello es el cartel que presentó este lunes, en el que Díaz aparece en primer plano acompañando a la candidata. La vicepresidenta, de hecho, tiene pensado implicarse al máximo en la campaña de Sumar y planea participar en una decena de actos, la mayor parte de ellos junto a la propia Galán y otros candidatos de la lista, en una ruta que comenzó el pasado fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria.

Fuentes de Sumar explicaban hace unos días que la defensa del Gobierno progresista español como gran excepción en una Europa que ha experimentado un importante giro a la derecha en los últimos años será uno de los principales ejes de campaña de Sumar. Pero los de Díaz quieren combinar ese discurso con un distanciamiento del PSOE, al que en las últimas semanas han comenzado a criticar con mayor dureza por la escasa actividad legislativa del Ejecutivo y a quien, este lunes, la candidata Galán criticó por tener, dijo, dos caras: "Una en España que mejora la vida de la gente gracias al impulso de Sumar", y otra con la que "se sienta en el Parlamento Europeo" para pactar con los liberales y el PP.

"No queremos volver a la austeridad a la que nos abocan las nuevas normas fiscales auspiciadas por los socialistas europeos junto al PP", denunció en este sentido Galán, mientras Urtasun defendió que "Sumar marca el rumbo de las grandes políticas de transformación del Gobierno progresista" en España. Y el endurecimiento del discurso en relación al PSOE no es solo fruto de la cercanía de las elecciones europeas: responde a una preocupación genuina por las fugas de voto de Sumar hacia los socialistas y también por la marcha de un Gobierno que, consideran, está instalado en la inacción y no está sabiendo movilizar a su electorado.

De hecho, Urtasun señaló expresamente este lunes que una de las claves de la campaña de las europeas será "la movilización de los ciudadanos progresistas". "Deben movilizarse para defender al Gobierno de coalición y sus políticas, para defender una idea de Europa confrontada con el mitin de las extremas derechas que ya no se camuflan y se ponen tras una persona como Javier Milei", pidió el portavoz de Sumar en referencia a la cumbre celebrada en Madrid el pasado fin de semana a instancias de Vox y a la que asistieron varios de los principales líderes de la ultraderecha mundial, como el propio presidente de Argentina, la dirigente francesa Marine Le Pen o el chileno José Antonio Kast.

En esta línea, uno de los mensajes que más repetirá Sumar durante la campaña es el que planteó este lunes Galán: que "el 9 de junio nos jugamos" cuál de los "tres modelos de vida" se impone en Europa. "El primero es el de la internacional del odio, el que quiere imponernos la ultraderecha, que quiere devolvernos a hace 40 años. El segundo es el neoliberal, representado por los pactos y la coordinación constante de populares y socialistas en Europa, que funcionan como una gran coalición que acuerda el pacto fiscal o el de migraciones y que cada vez ceden en más asuntos con el mensaje de que hay que frenar con la ultraderecha. Y el tercero es el que lidera ya Sumar en España", enumeró la candidata.

La formación tiene previsto presentar su programa electoral el próximo jueves. Este lunes, no obstante, Galán ya planteó varias de las líneas maestras que incluirá ese documento, en el que Sumar quiere incluir medidas para "defender los derechos humanos frente a la vulneración del pacto migratorio" y apostar por "un nuevo pacto verde que obligue al oligopolio eléctrico a pagar impuestos". Además, la dirigente señaló que su candidatura es partidaria de "una Europa de paz frente al aumento del gasto militar y la subordinación a la OTAN", un asunto que ya ha generado roces entre Sumar y el PSOE en el seno del Gobierno porque el ala socialista ya ha comenzado a poner en marcha el incremento de la inversión en defensa anunciada hace un par de años.