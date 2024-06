La razón, normalmente, suele ser la misma: estar interesado o interesada en lo que está pasando en el mundo y en mantener el contacto con las amistades más cercanas, pero sin la necesidad de estar continuamente publicando o subiendo contenido para contentar a los fans y al público en general.

Además, claro, de que generan noticias. En el mundo del corazón de las celebrities, ya se sabe que una publicación en redes sociales es susceptible de significar una nueva pareja, una ruptura, una necesidad de pronunciarse sobre cada tema del momento... Por ello algunas optan por tenerlas, pero con una importante diferencia: que son secretas.

Por ello, aquí traemos una selección de famosos y famosas que han admitido —o les han hecho admitir— tener una cuenta privada y que, por supuesto, ha significado que haya dejado de serlo.

Lorde

La cantante Lorde, en 2021 Michael Kovac / Getty

Uno de los casos más increíbles. La cantante Lorde, finalmente, tuvo que claudicar y confesar en 2021 que la cuenta @onionringsworldwide, dedicad a subir reseñas y fotografías de aros de cebolla en todo el mundo, como su nombre indica, era su cuenta falsa después de que sus fans se diesen cuenta de que era sobre todo seguida por miembros de su gira.

"Tengo la sensación de que se ha visto solo como algo que haría una estrella del pop para no ser identificada. Pero era únicamente una broma con mis compañeros de la gira, un pasatiempo gracioso. Aunque claro, ahora todo el mundo lo sabe y la gente me va a tirar aros de cebolla durante la gira", bromeó en el programa de Jimmy Fallon.

Príncipe Harry

El príncipe Harry. AFP via Getty Images

En Harry & Meghan, la serie documental que los duques de Sussex grabaron para Netflix, el príncipe Harry admitió que no solo tenía una cuenta privada de Instagram, sino que fue precisamente gracias a ella por la que conoció a la que sería su futura esposa.

"Meghan y yo nos conocimos a través de Instagram. Estaba revisando mi feed y alguien que era amigo había subido un video de ellos dos, y era como una especie de Snapchat. Y yo pensé: '¿Quién es ella?", explicó el royal, que tras ver a la exactriz con un "filtro de perro" le pidió a su amigo en común que les presentara. Tras ello, tuvieron su primera cita.

Princesa Beatriz de York

La princesa Beatriz de York, en octubre de 2023. Karwai Tang/ Getty

Y de un miembro de la familia real británica a otro. La princesa Beatriz, hija del príncipe Andrés, duque de York, y de Sarah Ferguson, no fue sin embargo quien dio a conocer que tenía una cuenta privada en Instagram, ya que por aquel entonces el escándalo de la amistad de su padre con el pedófilo magnate Jeffrey Epstein estaba en comenzando su apogeo, sino una buena amiga.

La modelo Karlie Kloss, en 2018, reveló de manera accidental la desconocida cuenta de la princesa al mencionarla en una story en la que quería mostrar la reacción de Beatriz ante la noticia del compromiso de Kloss, que le enseñaba el anillo.

Adele

Adele, durante una actuación en su residencia en Las Vegas. Getty

Más de 27 millones de seguidores desde 2010 acumula la cantante Adele en Twitter —o X—. Pero esa es, sin embargo, su cuenta oficial. En 2017 ella mismo dio a conocer en mitad de un concierto que tenía una cuenta secreta, porque al principio de su carrera, como solía escribir algún que otro tuit borracha, sus agentes y publicistas le prohibieron que utilizase su cuenta oficial para esas cosas.

"Yo no tengo acceso a mi Twitter [oficial] porque se me va bastante la lengua y digo algunas cositas quizá equivocadas demasiadas veces. Pero lo ellos no saben es que tengo una cuenta secreta. Bueno, ahora obviamente ya sí porque os lo he dicho. Pero por 'ellos' me refería a mis agentes", dijo sobre el escenario.

Margot Robbie

Margot Robbie Europa Press

Uno muy curioso: Margot Robbie le confesó a Variety en 2020 que, para comprender mejor su papel de empleada de Fox News, el cual interpretó en El escándalo, se creó una cuenta de Twitter falsa que utilizó para seguir a "jóvenes conservadoras de la generación millennial". "Me estaba costando entender ese punto de vista, pero Twitter acabó siendo la herramienta más útil. Es que la gente habla demasiado en Twitter", dijo.

Las Kardashian

Khloé Kardashian, en la MET Gala de 2022. Getty

Aunque en un episodio del reality Keeping Up With The Kardashians se supiese que tanto Kendall como Kylie Jenner tienen cuentas secretas de Instagram, lo más curioso fue la revelación que hizo Khloé en Twitter tras el episodio. "[Mi hermana] Kourtney me hizo un Finsta [acrónimo inglés de 'Falso Instagram'] cuando estábamos borrachas y solo lo usé una vez. Es que para mí no tiene sentido", aseguró, si bien se desconoce si entonces Kourtney o incluso Kim Kardashian tienen también sus propios Finsta.

Maisie Williams

La actriz Maisie Williams. ETIENNE LAURENT / EFE

El éxito por Juego de tronos le llegó tan pronto que tuvo que aprender pronto a medir sus palabras en redes. Maisie Williams se lo explicó a la revista People: "Hoy soy una personalidad pública y puedo elegir lo que aparece [en Instagram]. A medida que me siento más cómoda y segura de mí misma, mido mejor las cosas que comparto y las que no. Y tengo mi propia cuenta donde puedo usar las redes como todos mis amigos".

Gigi Hadid

Gigi Hadid en la MET Gala 2024. Getty/Gilbert Flores

Millones de seguidores en otras redes gracias a sus cuentas públicas, pero en TikTok sí que prefiere el anonimato. Y, además, como le reveló Gigi Hadid a InStyle, lo hace para poder ver contenido para padres. "Tengo un TikTok secreto, en el que ni publico ni sigo a nadie que conozco. Soy como una cotilla, pero de vídeos de madres y de almuerzos para niños pequeños", confesó la madre de Khai, de tres años, junto a Zayn Malik.

Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo. Getty.

Un desliz. Algo que le puede ocurrir a cualquier, pero que si eres Olivia Rodrigo, con más de 37 millones de seguidores, tus fans se van a dar cuenta. La artista le reveló a Jimmy Fallon que se vio obligada a crearse una cuenta secreta después de estar espiando a un exnovio y que se le escapara el dedo, dándole a botón de volver a seguirlo.

"Una vez me ocurrió una cosa muy vergonzosa, porque estaba stalkeando a un ex en Instagram como se suele hacer —sí, ya, claro, venid a por mí—... ¡Y sin querer le di a seguir! Fue muy obvio, así que ahora estoy a salvo: me hice una Finsta", explicó.

Jon Hamm

El actor Jon Hamm.

"No leo nada sobre mí en internet. Ayuda no tener Twitter ni Facebook, porque al no tener que lidiar con ello significa que no existe", explicó Jon Hamm, quien en la misma entrevista con People admitió su cuenta falsa en Instagram: "Entiendo por qué a la gente le gusta Instagram. Tengo una cuenta que uso exclusivamente para seguir lugares hermosos, ver jugar a crías de animales y cosas que me hacen ser feliz".

Elle Fanning

Elle Fanning. Jeff Kravitz/FilmMagic

Fue durante el confinamiento que Elle Fanning se hizo una cuenta privada de TikTok manteniendo incluso el nombre que le proponía la plataforma: @user6754189318472. Pero los fans lo descubrieron y tuvo que confesar: "Sí, soy yo. En el primer confinamiento, justo cuando empezó todo, TikTok pegó el pelotazo. Y yo estaba con un amigo que me dijo: 'Deberías hacerte uno. Veamos qué pasa. No pongas ni foto de perfil'. Pero publiqué y se llenó de seguidores. ¡Lo estaba haciendo como una broma! Era como un pequeño secreto, no tan secreto ahora".

Kate Moss

Kate Moss. WireImage

Para seguir a la moda y saber de qué se habla en el mundo. Así explicó Kate Moss en 2015 por qué tenía una cuenta privada de Instagram, que definió como una forma de "espionaje". "No me importan esas gentes que publican lo que están comiendo o el clima. Pero tengo que [usarlo] o de lo contrario no sabré de qué está hablando el resto del mundo", confesó.

Kristen Stewart

La actriz Kristen Stewart, en la Berlinale de 2024. Getty

En plena promoción de Los ángeles de Charlie, Naomi Scott dio a conocer que Kristen Stewart era "realmente divertida en redes sociales", lo que obligó a la actriz a admitir ante Wired que tiene perfiles secretos que solo utiliza con familiares y amigos. "Quiero decir, tengo uno privado para vosotras. Me gusta divertirme, pero con vosotras. No me puedo quedar completamente fuera del juego", le dijo a su coprotagonista, antes de dirigirse a la audiencia: "Lo siento por el resto, pero es de uso exclusivo con mis amistades".