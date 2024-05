Convertida en 'influencer' y muy enamorada: la nueva vida de Miriam Corregüela, la hija de Ginés

Miriam Corregüela salto a la fama gracias a su padre. La joven comenzó su carrera mediática como defensora de su padre, Ginés Corregüela durante su etapa en Supervivientes. Sin embargo, la polémica no tardó en llegar al descubrir que su padre mantenía una relación extramatrimonial.

Así, la joven no dudó en ponerse del lado de su madre, Isabel Hurtado, dejado de lado al conocido en TikTok como El Rey del Bocadillo. Tras el fin del programa, su personalidad efusiva y su facilidad delante de las cámaras acabaron consiguiendo su propia entrada en un reality. De este modo, junto a su progenitora acabó en Vaya Vacaciones.

Desde entonces, Miriam no ha vuelto a aparecer en televisión para centrarse en su papel como influencer. Actualmente, cuenta ya con más de 42.000 seguidores en Instagram y casi 90.000 en TikTok. En ambas redes es de lo más activa hablando de su vida en pareja, su familia y de su segundo negocio, una marca de sudaderas bordadas.

Quien nunca aparece en su perfil es su padre, Ginés, con quien ya no mantiene contacto. De hecho, como así explicó él llorando en su propio perfil, su hija no le invitó a su boda junto a Sendy. Para la influencer, su pareja es "el amor de su vida" aunque a su padre no le gustara su relación.

"4 años de felicidad a tu lado. Gracias por ser la persona que me guía en todas las imperfecciones que se me ponen en el camino. Te quiero con todas mis fuerzas amor de mi vida", aseguró el pasado 22 de septiembre, el día de su boda. Su mujer, su madre y su abuela son los grandes pilares de su vida y así los muestra en redes.