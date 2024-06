Malena Alterio y David Lorente indagan en la pareja y la amistad durante un plantón en un restaurante

Malena Alterio y David Lorente interpretan a una pareja que aguarda con paciencia la llegada de unos amigos con los que, semanalmente, quedan para cenar desde hace doce años. No es el primer día que aguantan la demora de sus amigos, porque el asunto ya se ha convertido en norma, y probablemente esa impuntualidad crónica denota cierta desconsideración. Sin embargo, ellos se mantienen fieles a la cita sin rechistar. ¿A qué se debe esa condescendencia? Para conocerlo hay que asistir a esta obra escrita por Matías del Federico y Daniel Veronese, que está triunfando en la taquilla madrileña tras el éxito en la gira previa por otras capitales.

En casos como este, es perfectamente comprensible que a los ausentes se les 'haga un traje' aprovechando el retraso. Es el momento para saldar cuentas, pero el lapso da para mucho -toda una obra de teatro- y poco a poco se forma una tormenta donde surgen los reproches cruzados; se van desvelando los entresijos de esta curiosa pareja y la subordinación a la que están sometidos. "Mi personaje llega en una situación y el personaje de Malena llega en otra y se dan de hostias", concreta David, aunque todo sucede en el terreno dialéctico, ojo.

David Lorente y Malena Alterio en las Naves del Español en Matadero. Jorge París

Malena Alterio no comulga con cierto conformismo de su personaje, que parece perdonar esa sistemática impuntualidad y se aferra al privilegio de seguir ocupando una categoría especial: 'los amigos de ellos'. "Tenemos que aceptar que no todos los amigos nos van a dar lo mismo. Yo sé que ellos van a llegar siempre tarde y no cuento con su puntualidad, porque me haría infeliz. Pero sí les puedo decir que nos vayamos de vacaciones a Grecia, porque tienen dinero y siempre nos invitan".

La acción sucede en un tiempo muerto, en una espera de algo que no llega -la cena con los amigos-, entre pasos perdidos. Todo parece girar alrededor de los ausentes, que son más encantadores e interesantes. Unos triunfadores, frente a su mundana existencia. De la descarnada conversación entre Eli y Nicolás -así se llaman los personajes de Malena y David-, se deduce cierto complejo de inferioridad, fruto de la insoportable fortuna que siempre cae del lado de los mismos. Rememoran cuando se compraron un Opel Corsa, y los amigos replicaron que acababan de heredar un avión privado; o cuando anunciaron que iban a tener un niño, pero los amigos acapararon la atención porque iban a tener... trillizos. "Absorbieron mi paternidad, la devoraron... se la tragaron... como si no existiera...", se queja desesperado Nicolás en un momento de la obra.

Malena Alterio durante la conversación con 20minutos en las Naves del Español. Jorge París

En la conversación que 20minutos mantiene con los actores, tras la presentación, resulta evidente la complicidad entre ambos y la magnífica sintonía creada. "Entre otras 2500 cosas, Malena es de una concreción y una sencillez que flipo en colores. No se puede contar mejor cada detalle y lo noto en cada función que hago con ella", reconoce David.

"Yo no me veo para nada de ese modo, pero me encanta que lo sientas así", replica entre risas Malena. "Desde mis adentros siempre me siento muy imprecisa, fíjate". Sobre lo mucho que valora en su compañero, comenta que "de David me gusta su forma de estar, en la vida y en el oficio. Su generosidad a la hora de trabajar, de hacer la vida fácil. David es de Getafe y siento que estamos a la par, cocinando día a día, función a función, partido a partido, como su Atleti del alma".

Tratándose de una función en la que sobrevuela un particular modo de entender la amistad, me interesa conocer cómo y cuándo se fraguaron los amigos más auténticos de Malena y David. "Amigos fuertes los cuento con las dos manos -reconoce Malena-. No tengo más pero me siento muy feliz. Mi amiga Cristina lo es desde la época del colegio, de la EGB. Hay algo indestructible que se forjó ahí y nos une mucho el humor, pese a que no nos vemos demasiado. Luego, tengo mis amigos de la época de Cristina Rota -la academia donde se formó-, que permanecen después de veinte años. Hay amigos muy intensos y verdaderos en un determinado momento de tu vida, pero luego pasa el tiempo y los caminos se van yendo hacia otros lados".

David Lorente interpreta a Nicolás en la comedia 'Los amigos de ellos dos' en las Naves del Español. Jorge París

David nos confiesa también dónde se halla el núcleo principal de sus amistades: "Yo creo que la amistad que surge en la infancia se mantiene. De hecho, con mis amigos de Getafe, mis amigos del barrio, cuando yo tendría unos treinta años tuvimos una gran crisis, una movida que nos separó muchísimo, pero quince años después nos volvimos a juntar y sientes la misma unión de siempre". Los amigos pueden no surgir en la niñez ni pertenecer a la misma quinta. "Mi gran amigo Vicente es 11 años mayor que yo, y cuando empezamos a fraguar la amistad -comenta entre risas- me dijo que era muy raro lo que estaba pasando, porque hacer un amigo de verdad con cuarenta años y mantenerlo, no es fácil".

Cartel de 'Los amigos de ellos dos', dirigida por Daniel Veronese. Teatro Español

El currículum de David Lorente está muy ligado al teatro clásico, con numerosos títulos de nuestros grandes autores: "He estado once años seguidos yendo al Festival de Almagro y fue maravilloso. Sin embargo, creo que el teatro clásico no está bien tratado; no estamos aprovechando bien el manejo de la palabra". Lo que parece claro es que ese entrenamiento, su bagaje en los textos fundamentales de nuestro Siglo de Oro, lo ha aprovechado de maravilla. "Me nutre todo lo que aprendí en el clásico, en cuanto al manejo de la palabra como verdad, no como artificio teatral".

En el Teatro Infanta Isabel observo con alegría que vuelve a anunciarse una próxima actuación de Héctor Alterio, padre de Malena. Le entrevisté el año pasado en el Teatro del Barrio, cuando preparaba un recital poético a sus 92 años, y no me resisto a preguntar a su hija cómo mantiene la ilusión a su edad. "El deseo de supervivencia es lo que le mantiene vivo; su oficio, sentirse útil y captar la atención del público. Tener todavía esa magia, ese poder entre sus manos, le genera vida. Es como una rueda, ¿no? Creo que en el momento en que no pueda hacerlo, se irá apagando, aunque nunca se sabe qué deparará el destino".

David Lorente y Malena Alterio saludan tras una función en la Sala Max Aub de Matadero. Adolfo Ortega

Con un nuevo testimonio de que el actor posee una energía interior procedente de un combustible desconocido, me despido de esta pareja a la que dejaron plantada en un restaurante cuando solo quería cenar en paz. Malena Alterio y David Lorente dominan el tempo del diálogo y están impecables encarnando a unos personajes atrapados, anulados, temerosos de perder una posición que consideran vital, pese a ser conscientes de que el brillo de los triunfadores ensombrece sus existencias.