Vicco: "Siempre esperaba que algún día me pudiera llegar, sentía que tenía talento para poder hacer cosas grandes"

Siendo muy pequeña descubrió su pasión por la música y comenzó a trabajar en su proyecto musical antes de saltar a la fama. Victòria Riba, conocida artísticamente como Vicco, acaba de lanzar su álbum debut, Noctalgia, con el que demuestra que no es una artista de un único éxito.

A pesar de no llegar a Eurovisión con su exitosa Nochentera, la artista catalana ha logrado casi nueve discos de platino y ha conseguido posicionar el tema entre los más sonados del último año.

A raíz de la superación de una ruptura, la cantante hace un recorrido por las fases del amor, que plasma en su primer álbum. Los fans de la artista podrán sentir y vivir Noctalgia en directo en su Giraentera, un recorrido de actuaciones por diferentes ciudades de España que arrancó el pasado 10 de mayo en Barcelona.

¿Cómo fueron sus inicios en el ámbito musical?Creo que me vino innato, desde muy pequeñita. A los tres años tenía un xilófono de juguete e intentaba sacar las melodías de los dibujos animados. También cantaba mucho. Tenía curiosidad por descubrir instrumentos y a los nueve años pedí un piano y los Reyes Magos me lo trajeron. Ahí empecé con clases de piano, enamorándome del instrumento. Al mes estaba ya componiendo piezas instrumentales.

El hecho de crear con la música me llamaba la atención desde muy jovencita. A los once empecé a cantar y versionar artistas que me gustaban como Whitney Houston o Mariah Carey, y después lo mezclé todo. En ese momento me gustaba componer en inglés y así comencé en el mundo de la música.

Acaba de lanzar su álbum debut, ¿cómo lo definiría con una palabra?Es muy complicado definirlo con una palabra, pero te diría emocional. Es un disco supersentimental y personal.

"A veces los miedos, las inseguridades o la propia mente no nos deja ver lo bonito que nos espera"

¿Y por qué Noctalgia?Es una palabra compuesta que mezcla nostalgia y nocturno. Nostalgia, porque es un disco que habla de la superación de una ruptura y esos momentos de melancolía que te pillan por la noche, de pensar en esa persona, en esa relación, en los errores cometidos por ambas partes. Nocturno, porque yo compongo mucho por la noche, que es cuando más me inspiro. Me pareció muy guay mezclar esas dos palabras.

Pero además, tiene una definición oficial. La noctalgia es la sensación que siente la gente en la ciudad de no poder ver el cielo estrellado a causa de la contaminación lumínica. Es como una metáfora. A veces los miedos, las inseguridades o la propia mente no nos deja ver lo bonito que nos espera o a lo que queremos llegar.

¿Qué emociones se esconden detrás de la producción de este disco?Hay una canción para cada momento. Es un proceso en el que vives varias etapas. El enfado, el despecho en Como Britney, el no entender qué ha pasado en Lila o en Misiles. Luego, la parte previa al amor en Me muero x ti o tequiero. Pasa por todas las fases y por eso creo que es muy guay para la gente, el poder sentirse identificado con cada canción dependiendo del momento que esté viviendo.

¿Destacaría alguna canción del disco por algún motivo en especial?

Diría Como Britney porque me parece que es una canción con mucha actitud. Realmente, es la más oscura del disco, pero es un tema para sentirte potente, enfadada, pero con subidón.

¿Cómo recuerda su experiencia en el Benidorm Fest?Fue una experiencia de aprender, de compartir, de felicidad. Yo venía de prácticamente nada, pero ya tenía el proyecto entre manos, el disco estaba compuesto en ese momento. Recuerdo que me daba mucho miedo lo que pudiera pasar, cómo la gente pudiera recibir mi canción. No sabía nada, era como tirarse a la piscina. Todo era muy nuevo, como una primera vez, que siempre es muy bonita, y me cambió la vida.

A pesar de no ser la representante en Eurovisión, Nochentera se convirtió en todo un éxito. ¿Qué cree que fue lo que marcó la diferencia entre su canción y el resto de propuestas?No sé qué diferencia Nochentera de las demás, pero creo que es una canción que reúne muchos factores para que pueda funcionar. Evidentemente, no me podía esperar que fuera tan heavy lo que ocurrió. Pero creo que es una canción que une a todas las generaciones, desde bebés y niños hasta abuelos, que es lo que queríamos. Buscábamos recuperar esa producción de los ochenta y hablar de esa época, pero con letra divertida, con melodías actuales y pegadizas. Son muchos ingredientes que pueden favorecer a que eso ocurra. Luego está la suerte, el azar, el momento correcto y el destino.

"Pensé que el Benidorm Fest era mi última bala para apostar por mi proyecto como artista"

¿Esperaba ese recibimiento por parte del público?Realmente no. Me cuesta bastante confiar en mi trabajo, aunque ahora cada vez confío más. También me ayuda el ver que la gente lo recibe bien. Pero en ese momento yo también sabía que es un festival donde el fandom es muy intenso y te pueden querer mucho u odiar mucho, así que iba un poco sin expectativas y a ver qué pasaba. Cuando sacamos la canción, en diciembre del 2022, iba muy bien. Fue escalando puestos y era de las favoritas, pero luego se fue todo de madre.

¿Cómo vio la propuesta de Nebulossa en Eurovisión este año?Este año no he seguido mucho el festival porque he empezado la gira y he estado trabajando en el directo, pero lo vi fantástico. La canción me gusta, me encanta que lo defiendan ellos y que den un mensaje claro de que no hay edad para la música. Estoy muy a favor, los apoyo hasta el final y creo que hicieron una muy buena actuación.

¿Se había imaginado alguna vez logrando todo lo que ha conseguido a nivel profesional en la música?Siempre esperaba que algún día me pudiera llegar. Sentía que tenía talento para poder hacer cosas grandes. Pero era un camino tan costoso que al final esa idea se fue desvaneciendo un poco. Justo antes del festival pensé que esa era mi última bala para apostar por mi proyecto como artista y eso me ha hecho recuperar la esperanza. Ahora vuelo para arriba, quiero hacer muchas cosas y me ha vuelto esa ambición.

Ha sido reconocida con premios como Mejor Artista Revelación en LOS40 Music Awards. ¿Cuál considera que ha sido su mayor logro musical hasta el momento?

Creo que hemos hecho historia con Nochentera. Para mí ese sería el logro más grande, el haber conseguido que una canción en solitario haya llegado a tanta gente, haya logrado ya casi nueve discos de platino y siga consiguiendo cosas. Habla de algo muy bonito, y por eso me encanta que haya pasado con este tema. Además, el premio de LOS40 es un reconocimiento a todo el trabajo hecho. Por eso, considero que esos han sido mis mayores logros.

¿Y cuál es su sueño o mayor objetivo ahora mismo?Tengo muchos, pero me gustaría mucho cruzar el charco. Poder hacer música en Latinoamérica y que la gente me conozca allí, hacer algo con algún artista de allí, me encantaría.

"Hemos hecho historia con 'Nochentera'. Para mí ese sería el logro más grande"

¿Con quién le gustaría colaborar?Con mucha gente. De aquí de España me gustaría con Sen Senra, Rosalía, C. Tangana, Bad Gyal. Admiro a muchos artistas españoles la verdad.

El 2023 fue un gran año a nivel profesional. ¿Cómo vivió su Giraentera?Con ilusión, porque no esperábamos girar el año pasado. No había planteamiento de hacer conciertos y lo que pasó en el Benidorm Fest nos llenó la agenda de peticiones. La verdad es que lo disfruté un montón. Además, yo tengo bastante pánico escénico y pude trabajarlo mucho el año pasado. Al final, cuando tienes un miedo, si no lo afrontas, no te lo vas a quitar. Y ahora me apasiona cantar en directo, conectar con el público, que la gente conozca las canciones, ver cómo cantan más canciones aparte de Nochentera. Ves que todo va creciendo y se va extendiendo.

"Quiero sorprenderme en cada ciudad, sentir la energía de la gente y que vivan este 'Noctalgia' en directo"



¿Hay algún concierto que recuerde en especial?Recuerdo con amor La Mercè, un festival que se hace en Barcelona, donde yo nací, mi casa, y tocar allí es muy complicado, solo lo hacen los grandes.

El pasado 10 de mayo ya actuó en la Sala Apolo de Barcelona y el 25 de mayo lo hará en la Sala Ochoymedio de Madrid. ¿Arranca con altas expectativas este tour o cómo lo espera vivir?No tengo muchas expectativas. Creo que he aprendido que en la vida no hay que generarse ninguna imagen porque casi nunca llega a ser como te habías imaginado. Quiero sorprenderme en cada ciudad, quiero ver cuánta gente canta, cuántos me hablan del disco. Quiero sentir la energía de la gente, que cada vez vengan más personas a los conciertos, que se lo pasen bien, disfrutar con ellos, que vivan este Noctalgia en directo y que descubran nuevas canciones que no están en el disco y que tocaremos. Ya está, quiero disfrutarlo y que cada ciudad sea única.