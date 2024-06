Maialen presenta 'El arte de ser mediocre': "Quiero ser feliz siendo cualquiera y no sentirme especial porque me parece una losa"

Maialen Gurbindo se ha hecho un hueco en el mundo de la música, y lleva peleando tiempo por ello. Desde mucho antes de que participase en OT 2020, pues fue en 2017 cuando nació Chica Sobresalto, nombre que recibe el proyecto artístico de esta pamplonesa de 30 años.

Después de su paso por el talent, que entonces se emitía en La 1, y tras reposar toda esa exposición mediática y seguir centrada en su música -acaba de lanzar el tema Tu Nirvana-, ha decidido hacer una labor de autoconocimiento en El arte de ser mediocre (Vergara), una biografía que nació de un ejercicio en terapia y que pone en valor la tranquilidad que le ofrece ser cualquiera.

¿Cómo está siendo el recibimiento del libro?Pues un poco flipante. No sé quién de mi entorno se lo ha leído y quién no, y me está viniendo bien, porque cuando grabé el audiolibro me di cuenta de que no me gustaba nada lo que había escrito. Esto para la promo es terrible, porque lo tengo que defender y no sé cómo. Pero es que esto iba de permitirme hacer algo que considerara mediocre, e incluso en ese reto que me había puesto seguía pensando que tenía que hacer algo increíble.

¿Cómo surgió la idea de escribir el libro?Hice el ejercicio en 2021, cuando empecé aquella terapia, pero seguí dándole vueltas y llegó un momento que me obsesioné y, en mi vida diaria, cuando me pasaba algo pensaba 'ahora está hablando esta personalidad, ahora esta otra', lo cual no es muy sano. Y, cuando me llegó la propuesta, lo utilicé. Aunque me llegaron varias antes de escribir este libro, pero siempre dije que no porque no quería que fuera tan pegado a OT, porque iba a estar supercontaminado. Ya he hablado muchísimo de ello en las canciones, porque creo que nunca se sale de Operación Triunfo. Entonces, la última vez que me lo propusieron, pensé directamente en este ejercicio.

¿Qué le ha resultado más difícil, escribir canciones o escribir este libro?Como ejercicio de escritura en sí, es más difícil escribir canciones porque eres esclava de muchas otras cosas. A veces, para que te encaje una estrofa, tienes que buscar alternativas, sinónimos, recortar frases, que a mí me es muy complicado. Por eso, escribir el libro ha sido bastante liberador. Por otra parte, pienso que no soy escritora y se nota, así que también me sabe mal decirte 'es más fácil el libro'. Igual ese es el motivo por el que no me he puesto esa presión, sí me considero compositora, ahí me pongo el listón muchísimo más alto.

Maialen escribe 'El arte de ser mediocre'. SERGIO GARCÍA CARRASCO

¿Sigue creyendo, como asegura, que este libro no la ha cambiado?Cada uno explica lo que quiere y siente lo que siente, eso no se puede cambiar, pero me parece peligroso cuando los artistas hablan de una depresión y le dan este punto romántico. Y hacen algo que les ha generado una catarsis y esa cosa es superventas, y parece que incluso esa mierda que estás viviendo tiene que ser algo productivo. Eso me molesta porque, cuando he estado tan mal, no podía ni levantarme a ducharme. Me molesta cuando se da este mensaje porque para alguien que lo está pasando mal es chungo de narices. Por eso quería dejar claro que para mí no ha sido una catarsis ni me ha salvado, y nadie va a aprender nada útil de este libro.

¿Cree que, al menos, al poner sobre el papel todo, ha aprendido algo?Sí. Yo creía que estaba buscando adjetivos concretos para ser más feliz y saber por dónde ir en la vida, y al final me he dado cuenta de que los estaba buscando porque necesitaba ser alguien que no fuera cualquiera. Tenemos una necesidad de individualidad en todo, porque hasta en las plataformas digitales tienes tu playlist y tu perfil, y al final lo que quiero es perder el miedo a ser cualquiera y ser feliz así. Y no sentirme especial porque me parece una losa. El aprendizaje creo que sería ese.

¿Por qué decidió que El arte de ser mediocre fuera una autobiografía mezclada con alegorías?En principio en mi idea no había nada ficcionado, pero me di cuenta de que, cuando en la vida real estoy mirando algo, siempre me imagino algún cuento que no tiene nada que ver. Así que pensé '¿y si en vez de explicar que me puse a fumar con 13 años para hacerme daño a mí misma, hago que sea el propio paquete de pitis el que me hable?'. De repente llegué a conceptos interesantes que me parecían guays y nunca sabía si eran una basura o molaban. Pero me apetecía hacerlo y hay algunas partes que me gustan, incluso diciéndote que el libro me parece mediocre.

Se ha abierto en cuerpo y alma en el libro: habla de depresión, TCA, dices que tuvo ganas de matarse… ¿Le ha costado sincerarse así?No mucho, no sé por qué. Me cuesta mucho más pensar que puedo estar haciendo artísticamente algo mediocre que pensar que estoy contando demasiadas cosas de mí. No me da miedo, tengo la línea de la intimidad muy difuminada. Desde siempre, pero después de OT más, porque ahí te sientes supervulnerable y te das cuenta de que la gente conoce muchas cosas de ti por el programa. Y llega un punto en el que te empieza a dar igual, a mí por lo menos.

"Primera vez que gano al rendirme" es una frase con la que imagino que se refiere a su liberación.Sí, se supone que cuando te rindes es algo malo, es como perder. Encima los milenials hemos crecido con la meritocracia y, cuanto más hecha polvo termines, más te mereces algo. Esa cultura del esfuerzo es bastante terrible. Entonces esta vez he querido ser mediocre, me rindo aquí; y, cuanto más me rindo, menos mediocre voy a ser porque más tranquila voy a estar.

Dice que ya no es la maravillosa persona que era, ¿a qué se refiere?Pues no me siento maravillosa por dos cosas. Al salir de OT te encuentras en una industria frívola. Yo no había salido de Pamplona, me dedicaba a limpiar y a cuidar niños y niñas, todo era bastante sencillo: aunque tenía un sueldo precario, un alquiler precario y en la música también tenía una situación muy precaria, a nivel emocional no tenía que enfrentarme a ningún conflicto. Y al salir del programa y encontrarme en un mundo tan hostil, siento que me he hecho también peor persona. Es como cuando empiezas a conducir por Madrid, que la gente insulta y, si cedes el paso, no sales nunca. Pero no te has vuelto peor persona, es que te has tenido que adaptar a un entorno más adverso. Y, por otro lado, cuando aprendes a poner algunos límites, siendo una persona que nunca ha puesto ninguno, te sientes un poco mal. Lo guay es que la gente que se queda contigo y con tus límites es la gente que te quiere bien, pero tú sin querer te sientes mala persona. Y mi mayor miedo en el mundo ha sido siempre ser mala persona. Así me ha ido.

¿Y cómo vivió esa salida al mercado tras pasar por OT?​Cuando sales de OT, de repente hay mucha gente que se interesa por ti, que realmente no está interesada por ti, sino por ser halo que te rodea durante cierto tiempo, que suele ser corto. Luego los festivales los romantizas y te das cuenta de que para la gente que está en multinacionales, entre comillas, es más fácil acceder a ciertos lugares. O te intentan medio engañar en redes mandándote algo a cambio de un story, y tú no sabes lo que cuesta eso o cómo funciona. Todo el mundo quiere colaborar contigo, todo el mundo quiere sacar algo de ti, cuando en realidad no tienes nada porque no has construido una carrera todavía. De repente estás como en una selva y se generan situaciones un poco complicadas en las que ni siquiera sabes decir que no, yo por lo menos.



¿Qué papel cree que jugaron sus personalidades en OT 2020?Yo fui muy feliz dentro de OT, más que en mi vida diaria, y me di cuenta al salir que muchos mecanismos de mi cabeza habían funcionado mejor. Al no tener la presión externa, usaba una parte más intuitiva de mí. Entonces entiendo que las personalidades que estaban jugando eran la divertida, la punky... Todo me daba un poco igual, era mucho menos rumiante. Así que vi que, cuanto más estoy en mi eje, más feliz soy. Y creo que, más que de música, de lo que más aprendí fue de esto en esta experiencia.

Junto a Samantha, de su edición, presenta el pódcast Triunfitas con traumitas. ¿Han descubierto que hay más triunfitas y triunfitos con traumitas de lo que pensaban?Sí. Todo artista tiene, pues jugamos con las emociones y se nos nota más, pero cualquiera tiene sus movidas. Lo que pasa es que, al pasar por una movida como OT, que te remueve tanto, hay muchas cosas que salen a flote. Además, han sido muy generosas y generosos y nos han contado cosas increíbles, ha sido chulísimo. Pero sí, ¿que todos los triunfitos estamos un poco cucú? Seguramente sí, pero veníamos de casa, Operación Triunfo no vuelve loca a la gente.

Estuvo de visita en OT 2023, ¿cómo vio a los concursantes? ¿Le gustaría colaborar con alguno?Me encantan. Yo estaba en mi casa viéndolos todo el rato y, para mí, ir de visita lo sentí más como fan que como exconcursante. Y colaborar con ellos me encantaría: me fliparía meterme en el estudio con Paul Thin y ver por dónde le suena la maraca, porque ese tío tiene un mundo interior increíble; Violeta me chifla, me parece que tiene una sensibilidad que es oro; con Martin me encantaría hacer algo; con Ruslana tengo este punto en común de sinvergüenza, que me encanta; la canción de Bea, Sigo aquí, me parece preciosa...