Arantxa del Sol celebra su 52 cumpleaños con un emotivo mensaje en redes: "Cada momento compartido con mi familia ha sido un regalo"

Tras una experiencia en Supervivientes de lo más polémica, Arantxa del Sol ha celebrado su 52 cumpleaños rodeada de los suyos. Hace ya varias semanas desde que la presentadora pusiera fin a su experiencia en Honduras. Un tiempo en el que ha aprovechado para estar tranquila y descansar todo lo posible.

Aunque ahora ha decidido volver a reaparecer delante de todos sus seguidores para recopilar algunos de los momentos más importantes de su vida. "Hoy celebro 52 maravillosos años de vida. Otra vuelta al Sol", ha comenzado a escribir a través de Instagram.

Arantxa ha desempolvado sus álbumes de fotos para mostrar a sus seguidores imágenes de su infancia, juventud o boda, entre otras. Y es que, como así ha asegurado: "La felicidad que hoy siento al mirar hacia atrás y ver el camino recorrido, lleno de amor y crecimiento, es fascinante".

"Cada momento compartido con mi familia ha sido un regalo, y hoy, más que nunca, celebro la alegría de estar rodeada de quienes amo en este día. ¡Por muchos años más juntos!", ha concluido la televisiva muy feliz por cumplir años. Y es que, para ella, lo más importante es son su marido, Finito de Córdoba, y sus dos hijos: Lucía y Juan Rodrigo.

Como no podía ser de otra manera, no han sido pocos los comentarios y felicitaciones que ha recibido. La publicación, que cuenta ya con casi 2.000 'me gusta', se ha llenado de mensajes de apoyo y cariño. Desde sus clubs de fans, a los que les ha dado las gracias a personas anónimas, nadie se ha querido perder el momento: "Muchas felicidades, te quiero".