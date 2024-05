Sánchez dice que Milei no ha estado a la altura y le exige una rectificación para cerrar la crisis

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exige una rectificación pública a su homólogo argentino, Javier Milei, que cree que este domingo "no ha estado a la altura" al cargar contra él y su mujer, Begoña Gómez, a la que acusó de "corrupta" durante un acto de Vox celebrado en Madrid. "En los Gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable", ha aseverado Sánchez al inicio de su intervención en el foro económico CREO, donde también ha valorado que Milei no habló "en nombre del gran pueblo argentino" en su intervención de este domingo.

"Lo que ayer vivimos en Madrid no habla de lo que los españoles y argentinos vivimos, que es la unión de los pueblos que en los momentos más difíciles contaron con la mano del otro para levantarse", ha plasmado. La tensión diplomática entre España y Argentina es máxima. De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha convocado al embajador de Argentina en España apara exigirle que Milei pida disculpas, pese a que su Ejecutivo ya ha avanzado que no tiene intención de hacerlo. Aunque el Gobierno de España no ha aclarado qué medidas tomará si Milei no rectifica, Sánchez ha insistido en la necesidad de que lo haga y se ha comprometido a que la respuesta de España será "acorde a la dignidad y los lazos de hermandad que unen a España y Argentina".

Desde Ferraz, la portavoz socialista, Esther Peña, se ha referido a Milei como "el señor de la motosierra" y también ha separado sus palabras de lo que defiende la sociedad argentina. En una rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva del PSOE, ha asegurado que, con todo, espera que el periodo de consultas "fructifique" aunque su partido es "consciente" de a qué se enfrentan. "Es una aberración diplomática que no tiene excusa y merece una respuesta firme del Gobierno de Argentina", ha plasmado, avanzando que el Ejecutivo continuará dando "pasos firmes" si esto no es así.

