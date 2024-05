"Vendo boli bic y regalo entradas": consejos para evitar estafas en la reventa 'online' de la final de Champions entre Madrid y Dortmund

"Vendo boli bic y regalo entradas para la final de la Champions en Wembley entre el Borussia de Dortmund y el Real Madrid". Reclamos y anuncios como este están proliferando en los últimos días en diferentes páginas web de anuncios y redes sociales para los interesados en presenciar el próximo 1 de junio en Londres el choque entre el conjunto español y el alemán.

Aunque existen personas que por diferentes motivos se ven obligadas realmente a vender sus entradas o simplemente lo hacen para sacarse un dinero extra, en muchos casos, detrás de estas publicaciones están delincuentes dedicados a la reventa online de entradas para diferentes espectáculos, como partidos de fútbol o conciertos, que proporcionan localidades falsas o que en realidad no las tienen.

Haciendo una búsqueda rápida en internet encontramos varios resultados en páginas de anuncios, con entradas que van desde los 190 hasta los 2.000 euros, muy por encima del precio oficial, ya que oscilan entre los 70 euros de la categoría 4 y los 711 de la categoría 1, lo que supone casi triplicar su precio de venta real.

No sería la primera vez que en una final de la Champions miles de aficionados presentan entradas falsas. Hace dos años, en el choque en París entre el Real Madrid y el Liverpool, los escáneres detectaron unas 2.800 entradas falsas de aficionados del equipo inglés, lo que provocó un enorme caos en el acceso al Stade de France. Las autoridades francesas acusaron al Liverpool de no organizar bien a sus aficionados mientras el club defendió que se había tratado de un fraude masivo a sus fans.

En España, la reventa online es una actividad que se encuentra en un limbo legal. La normativa aplicable es el Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, que fue aprobado con motivo del Mundial de fútbol de 1982 que se celebró en nuestro país.

El punto 2 del artículo 67 del citado decreto establece que "queda terminantemente prohibida la venta y reventa callejera o ambulante de localidades. Al infractor, además del decomiso de las localidades, se le impondrá una multa, especialmente si se tratara de un revendedor habitual o reincidente".

El texto, como no puede ser de otra forma, no contempla la venta por medios electrónicos, ya que en 1982 era inimaginable para los legisladores la existencia en el futuro de internet. Por tanto, esta práctica se encuentra en la actualidad en una situación de vacío legal.

Cautela y precaución

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya ha advertido del riesgo que existe en la compra de entradas por internet y ha recomendado a los aficionados "cautela y precaución ante la adquisición de entradas".

Además, ha pedido al Gobierno que saque adelante "una regulación específica que proteja a los consumidores antes estafas, fraudes y sobreprecios ilegales". 20minutos ha recopilado una serie de consejos de organizaciones de consumidores, como la OCU, y expertos para intentar evitar estafas en la compra de entradas por internet a desconocidos.

-Infórmate sobre el vendedor. Es importante bucear en la red para buscar toda la información posible sobre el vendedor. Las plataformas de compraventa suelen tener un espacio para los comentarios donde podemos encontrar la experiencia que han tenido con ese vendedor otras personas. Si no encuentras nada, desconfía.

-Pide las pruebas que hagan falta. No deben tener ninguna duda antes de tomar la decisión de comprar. Por eso, exígele al vendedor todas las pruebas (fotos, vídeo, ticket de compra...) que sean necesarios para asegurarte que lo que vas a comprar es verdadero. La reticencia a hacerlo puede ser un claro indicio de estafa.

-Desconfía de los precios asequibles. Por regla general, nadie te va a ofrecer una entrada para un gran evento a precio de coste si se está pagando por ella casi el triple. Usar el sentido común es en ocasiones lo mejor para evitar estafas.

-Nunca hay que adelantar el pago. Lo primero que tiene que tener claro alguien que entre en internet a comprar una entrada es que nunca debe adelantar el pago de las localidades. Es habitual que los estafadores pidan el dinero por adelantado con cualquier excusa y luego cierren su perfil falso en la red social de turno.

-Realiza los pagos en una plataforma de confianza si es posible. Si en la página o plataforma en la que se venden las entrada ofrecen un servicio de seguro, como ocurre con Wallapop, no dudes en contratarlo. Este desembolso te protegerá de una posible estafa. No uses bizum, PayPal o similares.

-Compra la entrada de forma presencial. Adquirir siempre la entrada de forma directa al vendedor aporta mayor seguridad, aunque, aún así, podría falsa. Si es una buena falsificación será complicado detectarlo, pero si es algo de andar por casa te darás cuenta enseguida. Por otra parte, al realizar la venta en la calle podrías denunciar la situación pese a que el contacto haya sido por internet.

