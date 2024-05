Iryo permitirá este verano viajar con perros de más de diez kilos en algunos de sus trenes

Iryo se convierte, tras RENFE, en la segunda compañía ferroviaria en permitir la entrada a perros de más de diez kilos en algunos de sus trenes. Lo hará desde el próximo 17 de junio y hasta el 31 de agosto, en rutas con origen Madrid - Atocha, Madrid - Chamartín, Barcelona - Sants, Valencia - Joaquín Sorolla, Sevilla - Santa Justa y Málaga - María Zambrano.

Según ha informado la compañía, el precio de este servicio será de 40 euros por perro, que también podrá aplicarse a aquellos perros de menos de diez kilos que prefieran no viajar en trasportín. Para adquirir estos billetes, la compra se tendrá que hacer de forma telefónica, a través de Servicio de Atención al Cliente de Iryo (llamando al 910 150 099).

Con el propósito de facilitar a las familias los viajes de vacaciones junto a sus peludos, la compañía a anunciado la nueva normativa pet-friendly con casi un mes previo a la entrada en vigor de la misma. "Creemos firmemente que las mascotas son parte de la familia y trabajamos para que nuestros pasajeros puedan viajar con ellos siempre de forma cómoda y sencilla", expresan desde Iryo.

"Por eso, a las mascotas de menos de diez kilos que viajes dentro de un transportín y que ya permitíamos a bordo, ahora sumamos los perros de mayor tamaño, poniendo a disposición de nuestros clientes los detalles y condiciones relativas a su transporte en nuestra página web", agregan.

Normas para viajar con perros en los trenes de Iryo

No obstante, desde Iryo recuerdan que para poder viajar junto a nuestros compañeros de cuatro patas sin transportín, serán obligatorios algunos elementos:

El perro tendrá que ir siempre acompañado de una persona mayor de edad , propietaria del can o portador de una autorización firmada e identificada del dueño.

, propietaria del can o portador de una autorización firmada e identificada del dueño. Presentar una hora y media antes de la salida del tren la declaración responsable (disponible en la sección Mascotas de la web de Iryo) completada, firmada e impresa y la cartilla de vacunación actualizada.

(disponible en la sección Mascotas de la web de Iryo) completada, firmada e impresa y la actualizada. Contar con un seguro obligatorio del perro conforme a la legislación vigente.

del perro conforme a la legislación vigente. Llevar un kit de limpieza para cualquier incidente con el perro (bolsitas, toallitas higiénicas y spray desinfectante y anti-olor).

para cualquier incidente con el perro (bolsitas, toallitas higiénicas y spray desinfectante y anti-olor). Ser responsable del bienestar del animal , de la limpieza de su entorno, de procurarle tranquilidad y de permitir que los demás viajeros puedan viajar a gusto igualmente.

, de la limpieza de su entorno, de procurarle tranquilidad y de permitir que los demás viajeros puedan viajar a gusto igualmente. Ir con bozal en la estación y durante la subida y bajada del tren (durante el trayecto puede viajar sin bozal, con la correa no extensible de máximo 1,5 metros).

en la estación y durante la subida y bajada del tren (durante el trayecto puede viajar sin bozal, con la correa no extensible de máximo 1,5 metros). Permanecer en el asiento, sin moverse a la plataforma, ni a otro coche durante el viaje.

"En el caso de no aportar la documentación requerida y/o no contar con el resto de elementos, no se permitirá viajar", expresan en el comunicado informativo.

A la hora de entregar la declaración responsable y la cartilla de vacunación necesarias, si todo está correcto, el equipo de Iryo entregará un kit de viaje, necesario para acceder con el perro al tren. Este kit consiste en una funda de asiento y un alfombrilla.

Según indican desde la compañía, una vez entremos al tren deberemos colocar la funda cubriendo completamente el asiento del perro (ubicado en la ventanilla) y la alfombrilla a los pies del mismo.

"Durante el viaje, se debe permanecer en los asientos asignados sin poder acceder a la plataforma, ni moverse por los otros coches, ni por la cafetería", agregan. "Además, el perro deberá estar en todo momento acompañado por el viajero y con correa".

Una vez lleguemos a nuestro destino, el tutor será el responsable de recoger la funda del asiento y la alfombrilla, dejándola encima del asiento del perro para que el equipo de limpieza proceda a su recogida

En cuanto a las restricciones, la compañía ferroviaria no permite viajar con un perro de menos de un año, ni con una perra en celo, así como con un perro de una raza potencialmente peligrosa; y recuerda que el servicio de perro grande permite un único perro por adulto.