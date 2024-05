Javier Milei ironiza con su polémica con Pedro Sánchez: "Volvió el león surfeando sobre una ola de lágrimas socialistas"

El presidente de Argentina, Javier Milei, se ha referido a la polémica surgida a raíz de sus declaraciones sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, a quien llamó "corrupta" en el acto de este domingo organizado por Vox.

Lejos de pedir disculpas por sus comentarios, como exige el Gobierno español, Milei ha ironizado con la situación. "¡Hola a todos! Volvió el león surfeando sobre una ola de lágrimas socialistas. Viva la libertad, carajo", ha tuiteado el presidente argentino tras su llegada al país sudamericano.

HOLA A TODOS...!!!

VOLVIÓ EL LEÓN, SURFEANDO SOBRE UNA OLA DE LÁGRIMAS SOCIALISTAS...

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/SiDkgLHTnG — Javier Milei (@JMilei) May 20, 2024

El Gobierno del país, a través del ministro del Interior, Guillermo Francos, ya ha avanzado este lunes que Milei no tiene intención ninguna de pedir perdón a Pedro Sánchez. "No sé por qué tanta ofensa. No siento que deba de pedir disculpas. No corresponde", ha señalado.

Entretanto, está por ver la decisión que toma el Gobierno español si finalmente no tienen lugar esas disculpas. Por lo pronto, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha convocado para este lunes al embajador de Argentina en España, Roberto Bosch, para exigirle que Milei se excuse con Sánchez. Ello, después de que este domingo llamase a consultas a la embajadora de España en Buenos Aires, María Jesús Alonso.