Robles niega que el espionaje de Pegasus robara información clasificada de seguridad nacional y asegura que afectó a datos íntimos

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha negado este lunes que la información robada durante la infección del software Pegasus fuera clasificada o que suponga un problema para la seguridad nacional y que los afectados, entre los que están tanto la propia ministra como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se vieron afectados por el robo de datos de carácter íntimo.

Robles ha comparecido ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional en el Congreso después de que la Audiencia Nacional haya reabierto la causa en la que investigaba la infección con el programa de espionaje tras recibir nuevos datos de Francia. Este hecho, que se remonta a los años 2020 y 2021, afectó también al móvil del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al de Agricultura y Pesca, Luis Planas.

Pese a que el magistrado investigó durante casi un año la infección en cinco ocasiones de los dispositivos móviles de los ministro y el presidente, acabó archivando el caso por la "absoluta" falta de cooperación jurídica de Israel, país donde tiene su domicilio social el grupo NSO, que desarrolla y comercializa Pegasus.

"No hay constancia alguna conocida de que los dispositivos móviles infectados contuvieran información clasificada legalmente como secreta o reservada. La seguridad nacional no se ha visto afectada por las infecciones, como si ha podido verse la intimidad y datos personales de aquellos que éramos titulares de esos móviles", ha dicho la titular de Defensa, que ha reconocido que fue por ese "atentado contra la intimidad" por la que fueron al juzgado a denunciarlo.

Sobre la negativa del Gobierno a desclasificar la información que se ha investigado, Robles ha afirmado que el juez solicitó en dos ocasiones el levantamiento del carácter reservado de cualquier información relevante para el caso. Non obstante, el Consejo de Ministros resolvió en agosto de 2022 no proceder a esa desclasificación después de que se la investigación previa asegurara que en las infecciones no se había robado información clasificada y únicamente era íntima.

Durante la Comisión, el diputado del PP Rafael Hernando ha recriminado al Gobierno que ocultara durante un año que los móviles habían sido hackeados. Además, otros grupos políticos también ha pedido que se aclare si el Gobierno de Marruecos está detrás y por ello se produjo el cambio de postura del Gobierno con respeto al Sáhara Occidental a través de una carta en la que se remarcaba la autonomía de esta región dentro del Reino Marroquí como "opción más viable".

En este sentido, Robles asegura que precisamente la reapertura del caso busca conocer la autoría del espionaje y que, pese a la complejidad de ello, espera que ocurra. "Sí desde el punto de vista técnico en Francia se puede avanzar en la determinación de quienes han sido los autores de la infección pues evidentemente (...) sería estupendo llegar a saberlo", ha recalcado.