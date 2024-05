Síntomas ocultos de que tienes el hierro bajo y los mejores alimentos para subirlo

La falta de hierro en el organismo afecta hasta a ocho de cada diez personas en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). El hierro es vital para transportar oxígeno por el cuerpo y mantiene saludable el sistema inmunológico, además de reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y pulmonares.

Sin suficiente hierro, nuestras células, tejidos y órganos no pueden funcionar de forma óptima, ya que el cuerpo no puede producir suficientes glóbulos rojos sanos. Y muy poco hierro puede provocar anemia, una afección potencialmente mortal si no se trata.

Entonces, ¿cuánto hierro necesitas realmente? ¿Cómo puedes comprobar tus niveles de hierro? ¿Y cuáles son los riesgos de una deficiencia?

Tal y como recoge el Daily Mail, la ingesta diaria recomendada de hierro depende de la edad, el sexo y una variedad de otros factores, como el embarazo. Pero los hombres de entre 19 y 50 años deben consumir 8,7 miligramos (mg) de hierro al día y las mujeres del mismo grupo de edad, 14,8 mg.

Después de los 50 años, la cantidad diaria recomendada para las mujeres cae a 8,7 mg por día, alineándose con la recomendación para los hombres, ya que se supone que la menopausia suele ocurrir a esta edad, eliminando la pérdida de hierro debido a la menstruación.

Si bien un análisis de sangre indica si tiene niveles bajos de hierro, hay otros síntomas que pueden indicar que tiene deficiencia de esta sustancia.

Síntomas

Así, las personas con niveles bajos de hierro son más susceptibles a las infecciones que las personas con niveles normales. Además, cuando el cuerpo no tiene hierro, no puede producir hemoglobina, que es crucial para transportar oxígeno a los tejidos del cuerpo. Esta falta de hierro puede provocar fatiga y debilidad.

Los niveles bajos de hemoglobina pueden hacer que la piel luzca pálida y los párpados inferiores parezcan más blancos. Para revisar tus párpados, baje el párpado inferior mientras te miras en un espejo. La capa interior debe ser de color rojo brillante.

Es natural sentirse sin aliento cuando realiza una actividad intensa, como correr, caminar a paso ligero o incluso subir escaleras. Pero cuando te sientes inusualmente sin aliento o durante actividades mundanas, entonces podría ser un problema de falta de hierro.

Las uñas que se rompen con facilidad o parecen más delgadas de lo habitual también podrían ser un indicio de un nivel bajo de hierro. Las uñas pálidas también, ya que menos oxígeno puede llegar a las células, incluidas las de las uñas.

Si tienes ansiedad por morder o comer productos no alimentarios, circunstancia también conocida como pica, podría sugerir una deficiencia de hierro. Esta condición provoca antojos de artículos como arcilla o hielo.

El síndrome de piernas inquietas (SPI) es una afección en la que existe la necesidad de mover las piernas junto con sensaciones incómodas. Cuando se sufre una deficiencia de hierro, los niveles de dopamina, una sustancia química del cerebro, pueden disminuir, lo que puede causar síntomas de SPI.

Por último, los niveles insuficientes de hierro pueden reducir la capacidad de la sangre para transportar oxígeno, lo que hace que el corazón necesite trabajar más para hacer circular el oxígeno por todo el cuerpo.

¿Y cuáles son los mejores alimentos para ingerir hierro? Las fuentes animales como las carnes rojas, las aves, el pescado y los huevos son ricas en hierro hemo, mientras que las fuentes vegetales como las judías, las lentejas, el tofu, las espinacas y los cereales proporcionan hierro no hemo.