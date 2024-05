Rosa López asegura que invitaría a Chenoa a su boda: "Yo si la considero mi amiga"

Después de meses de rumores, dimes y diretes sobre su relación actual, Rosa López ha asegurado que invitaría a Chenoa a su boda. "Claro hombre, yo invito a toda España y a todo el mundo. Yo le mandaré la habitación, claro, a la gente que queremos se la mandamos", ha manifestado la artista a las preguntas de la prensa en la reciente boda de Iván Reboso, en la que fue una de las invitadas.

Además, la ganadora de OT 1 ha asegurado que no acaba de entender por qué la mallorquina no la considera amiga: "No sé por qué. Yo sí la considero mi amiga, no sé...".

Además, ha asegurado que sus nuevas canciones no contienen dardos hacia su compañera de programa: "Es que hay muchas personas que nos clavan en la cruz o clavamos nosotros en la cruz a alguien. No va por Chenoa", ha asegurado sobre la letra de su nuevo tema.

Eso sí, volviendo al tema de la boda, aunque aún no hay fecha, Rosa se declara enamorada de su chico, Iñaki, y no descarta el enlace, a pesar de que se llegó a confirmar y ella lo desmintió: "Yo estaba deseando. No está fuera de nuestros planes. Ha hincado rodillas muchas veces (...) Nos queremos mucho, nos queremos mucho y es para toda la vida, sí Dios quiere".