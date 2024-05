La actriz de 'Élite' Mirela Balić denuncia la agresión de un fotógrafo en un 'photocall': "Me da vergüenza"

La actriz Mirela Balić ha vivido una desagradable situación cuando posaba en el photocall del estreno de la película Disco, Ibiza, Locomía, en el cine Capitol de Gran Vía, en Madrid.

Según ha relatado la intérprete, mientras posaba en la alfombra roja con un look que dejaba casi al descubierto su pecho izquierdo, que ella se tapaba con la mano, un fotógrafo le pedía que saludase con la mano con la que se estaba cubriendo, insinuando que enseñase su pecho a las cámaras.

"Un señor del pleistoceno, Antonio Quiles, porque creo que es importante que tengamos nombres y apellidos, ha tenido la fantástica idea de decir: 'puede bajar la mano izquierda y me saluda', lo que viene siendo una agresión", ha denunciado la actriz, conocida por participar en la exitosa serie Élite.

Así, ha contado cómo se ha enfrentado al fotógrafo: "Le he dicho que si le parece normal ese comentario, que estamos en el siglo XXI, que ya basta y que, si tiene que ir a su casa a aprender cosas que vaya a su casa, pero no puede estar trabajando enfrente de otra persona que está trabajando a decirme que si le levanto la mano para que e vea el pecho. Tiene la edad de mi padre, me da vergüenza", ha denunciado en el programa de Telecinco.

Tras sus palabras, el fotógrafo habría comenzado a culpabilizarla e insultarla, según su relato: "Se le ha ocurrido la fantástica idea de empezar a insultarme y a decirme que si me parece normal presentarme en un photocall así", ha dicho, visiblemente molesta.

Para terminar, y después de su denuncia formal, la actriz ha contado que hará "todo lo posible" para que a esta persona no se la vuelva a cruzar en un photocall. "Estas cosas o se castigan y hacemos justicia o siguen pasando y queda en saco roto y no voy a dejar que eso pase", ha rematado en su denuncia.