Gianmarco Onestini hace saltar las alarmas tras ser operado de urgencia

Gianmarco Onestini vuelve a situarse en el foco mediático después de un tiempo sin saberse nada de él más allá de lo que publica en sus redes sociales. Esta vez el italiano ha hecho saltar las alarmas de sus seguidores por su estado de salud tras comunicar que ha tenido que ser operado de urgencia.

Onestini compartía una imagen en su perfil de Instagram para comunicar a todos que ha tenido que pasar por quirófano, aunque trataba de tranquilizar a sus seguidores asegurando que la cirugía había sido exitosa.

Luca Onestini, hermano del exnovio de Adara Molinero, le ha dedicado unas palabras para trasmitirle todo su apoyo: "¡Nunca te rindas! La cirugía salió bien, ahora la recuperación y volveremos más fuertes que antes. Gracias a mi hermano, a mi familia y a todo el personal del hospital".

Gianmarco ha intentado quitarle hierro al asunto bromeando y grabando un video en el que mostraba las dificultades que estaba teniendo para comer al tener que usar tan solo una mano para ello. "Prontito a tope otra vez porque eres un luchador y como siempre dijiste, nunca se tira la toalla, pero ahora ve con cuidado", "Fuerza", "Cuídate mucho y recuerda que no estás solo", "Te queremos mucho", son algunos de los comentarios que ha recibido por parte de sus fans en dicha publicación.

El italiano ha asegurado que su estado de salud no es grave y que, aunque al principio puede parecer preocupante, se encuentra recuperándose para volver a la carga cuanto antes. La operación se produce justo a la vez que el anuncio de Supervivientes All Stars, programa que comenzará a emitirse al terminar el que se encuentra actualmente en emisión y para el que el público ha pedido a la productora la participación de Gianmarco.

Onestini quedó segundo en Supervivientes 2021 después de haber estado nominado la mayoría de las semanas, pero su destreza en las pruebas y el apoyo incondicional del público, le ayudaron a llegar hasta la final.

Fuertes acusaciones sobre Gianmarco

Hace unos meses, el periodista Omar Suárez contó en Fiesta que el italiano habría mantenido encuentros íntimos con mujeres de alto poder adquisitivo a cambio supuestamente de regalos de gran valor. Sin embargo, Gianmarco salió rápidamente a desmentir estas acusaciones. "Todo lo que he comprado ha sido con mi dinero", decía en el mismo programa tras llamar en directo.

Desde entonces, Onestini se ha estado dedicando a sus estudios de Derecho, los cuales ha compartido con sus seguidores haciendo algún que otro TikTok en el que explica diferentes leyes. Además, también ha abierto su propio negocio, un restaurante méxicano en el barrio de Salamanca, en el centro de Madrid.

Pero el italiano no pierde el tiempo y sigue explotando a la vez su faceta como DJ. "Haz todo lo que te decían que nunca hubieses podido hacer", es su filosofía de vida. Sin embargo, desde que terminase su relación con Adara Molinero, no ha vuelto a tener pareja, pues decide focalizar su tiempo en consolidarse como artista y modelo. Lo que no se sabe es si se atreverá a volver a Honduras en la nueva edición de Supervivientes.