El aviso de un exdirectivo de Google sobre la inteligencia artificial: esta profesión es la que menos riesgo corre de desaparecer

Uno de los principales temores o preocupaciones que existen en el reciente auge de las herramientas de inteligencia artificial (IA) es que estas tecnologías puedan suponer el final de muchas profesiones y la destrucción de empleos.

Sobre esto ha reflexionado Geoffrey Hinton, exvicepresidente de Google y considerado como uno de los 'padrinos' de la IA a nivel mundial en declaraciones al programa Newsnight, de la BBC.

La opinión de Hinton sobre si la IA ocupará empleos se puede resumir en que está convencido de que el ser humano necesitará "una renta básica universal". De hecho, dice que ya se lo ha aconsejado al Gobierno británico.

La clave es que la IA aumentaría la productividad y la riqueza, el dinero iría a parar a los ricos "y no a las personas cuyos empleos se pierden y eso será muy malo para la sociedad".

No obstante, cree que la renta básica universal no significará el final de los empleos: "Si se paga a todo el mundo una renta básica universal, se resuelve el problema de que mueran de hambre y no puedan pagar el alquiler, pero eso no resuelve el problema del respeto a uno mismo".

Sobre qué profesiones aguantarán mejor en envite de la IA, Hinton lo tiene claro: "Mi mejor opción para un trabajo seguro es la fontanería, porque estas cosas (la IA) aún no son muy buenas en manipulación física", dijo. "Eso será probablemente lo último en lo que sean muy buenos", dijo.

Más allá del empleo y la economía, Hinton alertó de que "mi estimación es que dentro de cinco a 20 años habrá una probabilidad del 50% de que tengamos que enfrentarnos al problema de que la IA intente tomar el control".

Esto conduciría a una "amenaza de extinción" para los humanos porque podríamos haber "creado una forma de inteligencia que es simplemente mejor que la inteligencia biológica... Eso es muy preocupante para nosotros".

La IA podría "evolucionar para obtener la motivación para hacer más de sí misma" y podría "desarrollar de forma autónoma un subobjetivo de obtener el control". "Lo que más me preocupa es cuándo podrán tomar de forma autónoma la decisión de matar gente", afirmó.