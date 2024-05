Xabier Font, fundador de Locomía, anuncia que tiene cáncer y revela los motivos por los que ha decidido hacerlo público

El grupo Locomía saltó a los escenarios en los años 80 y su historia dio lugar en 2022 a un documental de tres episodios que se estrenó en Movistar+. Ahora, las vivencias de este grupo han sido llevadas al cine de la mano de la película Disco, Ibiza, Locomía, protagonizada por actores como Jaime Llorente, Alberto Ammann o Blanca Suárez.

Al preestreno de la cinta no podía faltar Xabier Font, fundador del grupo, pero lo cierto es que esta película ha llegado en un momento personal difícil para él, ya que ha sido diagnosticado de cáncer. Pese a ello, el artista ha hablado sin ningún tipo de problema sobre su diagnóstico y ha explicado los motivos por los que ha decidido ahora hacerlo público.

"Lo he dicho porque hay que quitar un poco el tabú del cáncer. Tengo cáncer de próstata, mejor que sea ahí que no en otro sitio", ha explicado ante los medios de comunicación. "Hay que dar visibilidad, o sea, yo no tengo problema, estoy feliz, me voy a quitar una parte de mi órgano que no funciona y se acabó, y voy a seguir, yo estoy para tiempo", añadía.

"Uno se levanta de las dificultades. Yo estoy feliz y me siento bien, y voy a pasar esto también, como he pasado tantas cosas. En esta vida hay que luchar, siempre. Yo soy luchador. Lo he hecho con esa idea, para que la gente entienda que estamos aquí y que yo voy a seguir, no hay más", concluía el arista.

La historia de Locomía se remonta a 1983. Fue en ese año cuando Xabier Font viajó a Ibiza junto a su novio, Manolo Aroja. Los dos acudían cada noche a la discoteca KU, donde un holandés se enamoró de Font y formaron entonces un triángulo amoroso al que se unirían después otros miembros, dando lugar a la famosa banda.