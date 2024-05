Una cadena humana rodea el Hospital del Vinalopó para exigir al Consell la reversión a la gestión pública

Una cadena humana ha rodeado este sábado el Hospital del Vinalopó, en Elche (Alicante), para exigir al Consell la reversión a la gestión pública del "único y último departamento de sanidad privatizado" en la Comunitat Valenciana, al tiempo que ha reivindicado "el derecho a una sanidad pública y de calidad".

La marcha, organizada por la Plataforma por la reversión del Vinalopó, se ha iniciado en la plaza dels Algeps hasta llegar al Hospital. La convocatoria ha exigido a los máximos responsables autonómicos de la Generalitat que "escuchen sus reivindicaciones", según ha informado la entidad en un comunicado.

El integrante de esta organización Agripa Hervás ha lamentado que el Consell no les hayan explicado "por qué" este departamento "se ha quedado sin sanidad pública" y es "el único que se queda con una sanidad privatizada". "No hay informes ni hay auditorías ni nos han querido recibir el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, o el alcalde de Elche, Pablo Ruz, en cambio la ministra de Sanidad, Mónica García, sí".

Respecto a la declaración que realizó el jefe del Consell este viernes en Alicante, donde aseguró que el Hospital del Vinalopó -gestionado por Ribera Salud- tiene "muy buenos números" y pidió "aparcar la ideología" y apostar por la "eficiencia" sanitaria, Hervás ha criticado que "la eficiencia no se está cumpliendo porque no existen informes que lo avalan".

En este sentido, ha asegurado que está de acuerdo con Mazón en que "no es una cuestión de ideología" porque la plataforma, según ha remarcado, "no se ha definido ideológicamente". Frente a ello, ha acusado al Consell de "favorecer siempre a los más poderosos, los intereses económicos y no defender el derecho a la sanidad pública".

"Las peores ratios"

Por su parte, la también integrante Eva Irles ha remarcado que este hospital "tiene las peores ratios de pacientes por médico de toda la Comunitat Valenciana". "A cada médico de primaria le corresponde un 21,5% de pacientes más que al resto de departamentos de gestión, con cuotas de entre 1.700 y 1.800 pacientes por médico. En el caso de Pediatría, la diferencia es del 36%, unas elevadas cuotas que ponen en peligro la calidad asistencial", ha expuesto.

"Queremos cuidar a las personas que nos cuidan", ha aseverado Irles, quien ha denunciado que en el centro sufren "una fuga de profesionales constante y una gran rotación del personal". "Algunas de las razones son la presión, la sobrecarga de trabajo y que las condiciones laborales son más precarias", ha concretado.

"Según los sindicatos, en sólo dos años, un tercio de la plantilla de facultativos ha cambiado, lo que ha perjudicado a la continuidad asistencial de la atención médica", ha insistido. Asimismo, ha denunciado que los trabajadores "tienen salarios entre un ocho y un 10% más bajos que en los departamentos cien por cien públicos, en algunos casos llegan a cobrar más de 400 euros menos en el mismo puesto de trabajo, como en el caso de personal no facultativo, tanto sanitario como no sanitario".

Finalmente, desde la plataforma han asegurado que entregarán "muy pronto" las "más de 10.000 firmas" recogidas por la entidad al Síndic de Greuges y la Conselleria de Sanidad, a la vez que continuarán "luchando por una sanidad pública y de calidad".