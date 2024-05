Jessica Bueno revela el nuevo rostro de Luitingo tras su primer retoque estético

Desde que los caminos de Jessica Bueno y Luitingo se cruzasen en la casa de Guadalix a su paso por Gran Hermano VIP 8, no han vuelto a separarse y parece que la relación va viento en popa, pues cada día se muestran más inseparables en las redes sociales y se apoyan día a día. El último proyecto en el que se han embarcado juntos ha sido en una operación estética del cantante, de la cual la modelo mostraba los resultados en su cuenta de Instagram.

"Tenía que contar lo que me acaba de decir el nuevo Luis, ¡venga, dilo!", contaba a través de una storie Jessica. "Que ahora mismo soy José Manuel, ya no soy José Luis, y he tenido que coger el móvil de la Jessi para hacer una storie porque ya mi móvil no me reconoce la cara", contestaba Luitingo.

Estas palabras generaban una gran expectación entre los seguidores de la pareja, a quienes sorprendió que el cantante se hubiese sometido a una operación para retocar su imagen. Luitingo se habría hecho una masculinización facial y una armonización de pómulos y mandíbula.

Retoque facial de Luitingo. @luitingo instagram

"La gente cuando me dé dos besos que sepa que esta no es mi cara, soy otro; esto no es un filtro, es mi cara", continuaba explicando el cantante quien más tarde entraría en detalles sobre los motivos que le llevaron a tomar la decisión.

"Siempre he sido un niño con la cara alargadita y muy fina, entonces no tenía marcadas ciertas formas que me gustaban. Tengo 33 años y tenía el rostro como ‘desprendido’ de esas zonas. Iré enseñando cositas para que vayáis viendo que queda genial y muy natural", explicaba para más tarde alagar a su doctora: "Es una profesional y lo hace todo supernatural. Nada de dolor y resultados naturales".

Para el cantante, lo más importante era encontrar un profesional que le garantizase que su cara no iba a parecer retocada después de la intervención, pues quería seguir manteniendo la esencia física que le caracteriza.

Sin embargo, Luitingo parece haber quedado contento con el resultado. "La gente al verme por la calle creyéndose que yo era Buzz Lightyear", decía, haciendo alusión al hinchazón que presentó en la cara durante los primeros días después de la operación. Según explicaba, con el paso de los días su rostro volverá a la normalidad.