El aviso de la Policía Nacional: si te llaman y escuchas estas palabras, cuelga rápido

Los estafadores y los delincuentes no descansan y aprovechan la buena fe de las personas para cometer estafas. Internet y la telefonía son unos de sus territorios favoritos, por lo que hay que extremar el cuidado.

Por eso, la Policía Nacional suele advertir de las estafas más comunes. Una de las últimas tiene que ver con el teléfono, y es extremadamente fácil incurrir en ella.

El estafado recibe una llamada en su teléfono, pero lo destacable es que no se trata de un número oculto o desconocido, sino que es el número de nuestra entidad bancaria.

Una voz dirá algo así como "Te llamo de tu entidad bancaria. Por motivos de seguridad, no verbalices tu clave. Márcala en el teclado". Y es entonces cuando tienes que colgar inmediatamente.

Si en cambio, marcas tu clave, ya será tarde: los delincuentes se habrán hecho con ella. ¿Cómo? En realidad, son capaces de identificar los números en función del tono de cada uno de ellos.

"Te acaban de estafar con una nueva modalidad de spoofing. ¿Cómo? Uno: te llaman de tu banco y compruebas que el número efectivamente coincide, pero no. No son ellos. Lo han suplantado para que no lo detectes", dice la Policía.

"Dos. Te piden que teclees la clave de acceso a tu banca online. Tres: si lo haces, captarán las pulsaciones en tu terminal y se harán con tus claves", añaden los agentes.