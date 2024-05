El bulo de que la Unión Europea ha retirado el título al campeón europeo de wushu kung fu por mostrar una bandera palestina

"La Unión Europea retira el premio del Campeonato de Kung Fu recibido por el campeón del mundo, Najm Al-Din Akioz, por izar la bandera palestina". Así se difunden unos contenidos por los que habéis preguntado a través del chatbot de WhatsApp de Maldita.es (+34 644 229 319). En ellos se ve al artista marcial Necmettin Erbakan Akyuz subir al podio con una bandera de Palestina y se asegura que la Unión Europea (UE) le retiró el premio, pero es un bulo. La Comisión Europea y el Consejo de la UE dicen a Maldita.es que no tienen nada que ver con la competición. Además, la Federación que organiza el evento no ha hecho pública la sanción que caerá sobre el atleta.

La Unión Europea “no tiene nada que ver” en el asunto

Entre el 15 y el 17 de diciembre, la Federación Europea de wushu kung fu organizó el campeonato europeo en Estambul, Turquía. La medalla de oro la obtuvo Necmettin Erbakan Akyuz que, cuando ascendió al podio para recibir el premio, desplegó una bandera de Palestina.

Los contenidos que circulan llaman erróneamente "Najm Al-Din Akioz" al deportista Necmettin Erbakan Akyuz y aseguran que "la Unión Europea le retira el premio" por su gesto en el podio.

Sin embargo, el portavoz para Asuntos Exteriores y Seguridad, Peter Stano, de la Comisión Europea afirma a Maldita.es que "las instituciones de la UE no son los organizadores del campeonato europeo de Wushu Kung Fu, ni tienen nada que ver con ello ni con los participantes". También aseguran que "no tienen ni las competencias ni las capacidades para eliminar ningún título conseguido en este ni en otros eventos deportivos".

Respuesta de la Comisión Europea a Maldita.es. Maldita

Desde el equipo de prensa del Consejo de la Unión Europea aseguran a Maldita.es que "la UE no está involucrada en la retirada de títulos a Necmettin Erbakan Akyuz, ni tiene planes de sancionarlo".

La federación europea anunció que será sancionado, pero no ha dicho cómo

El 20 de diciembre de 2023, unos días después de que Necmettin Erbakan Akyuz mostrara la bandera palestina en el podio, la federación europea de wushu kung fu publicó un comunicado oficial en el que decía que "se reportaron manifestaciones políticas durante la ceremonia de entrega de premios, iniciada por miembros individuales asociados con la Federación Turca de Wushu Kung Fu [TWF]".

Comunicado oficial de la WKFE. Maldita

En el comunicado, también exponían que se había "iniciado una investigación interna para examinar estos incidentes" y que estaba "previsto que con ella se identifiquen los hechos para aplicar las medidas necesarias". Sin embargo, a 14 de mayo de 2024, no se ha hecho pública ninguna sanción.

Necmettin Erbakan Akyuz se pronunció cuatro meses después

La respuesta de Necmettin Erbakan Akyuz al comunicado de la WKFE llegó más de cuatro meses después a través de su cuenta de Instagram, el 29 de abril de 2024. Ahí escribió que estaba "orgulloso" de sus acciones: "No me arrepiento. Lo volvería a hacer. Pueden sancionarme, quitarme los campeonatos, no me importa".