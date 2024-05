Kiko Matamoros, ilusionado con su participación en 'Ni que fuéramos': "A la televisión de ahora le falta chispa"

MOVISTAR PLUS+

Kiko Matamoros está viviendo una nueva aventura gracias a Ni que fuéramos, la nueva apuesta de La Fábrica de la Tele para los que fueran colaboradores del ya extinto Sálvame. El madrileño lleva prácticamente toda la vida delante de una cámara y por ello poder volver a reencontrarse con sus compañeros está siendo una gran alegría.

Se cumple ya casi un año del final del conocido programa de Telecinco, y, como así ha explicado, ha aprovechado este tiempo para vivir la vida al máximo. "Me lo he pasado estupendamente y he viajado muchísimo", ha confesado a Lecturas.

Actualmente, se encuentra trabajando para el Canal Quickie, un formato completamente diferente a la televisión donde los espectadores también forman parte del espacio. Un reto que le hace recordar a sus primeros años en Sálvame: "No sé qué va a salir de esto, pero espero que al menos sea algo divertido. O esto es al menos para lo que yo me he apuntado al proyecto. Todos los que estamos metidos en esto creemos mucho en la empresa y en la gente que dirige el programa".

Como ha destacado, con este formato espera devolverle al entretenimiento la "chispa" que ha perdido, pues, como así ha asegurado, no se siente a gusto con la actualidad televisiva: "Me parece más bien aburrida. Le falta chispa, algún componente de humor. Pero bueno, que cada uno haga lo que le dé la gana y lo que le dejen hacer".

Por eso, ahora que tienen "mucha más libertad" quiere darlo todo de sí, aunque destaca que esto también es un arma de doble filo: "Te expones más y, por tanto, te puedes equivocar más". Lo que también ha querido destacar es que es un programa mucho más humilde y aunque él busca sacar rédito, habría aceptado de igual manera: "Si me hubieran dicho que no a esas condiciones, también habría aceptado participar".

Así, ha querido explicar que en esta nueva etapa, aunque no esté Jorge Javier, siempre le tendrán presente porque se considera "deudor y aprendiz" de todo lo que hizo: "A mí Jorge me parece un tipo muy brillante y necesario".