Sánchez descarta prohibir la tauromaquia esta legislatura aunque admite que no le gustan los toros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado este viernes prohibir la tauromaquia en esta legislatura después de la polémica por la supresión del Premio Nacional por parte del Ministerio de Cultura, pero ha asegurado: "A mí no me gustan los toros".

Así ha respondido Sánchez en una entrevista en laSexta al ser preguntado sobre si prohibiría los toros. En este contexto, el líder del Ejecutivo ha recordado que el titular de Cultura, Ernest Urtasun, tomó la decisión de eliminar el galardón "antes de las elecciones catalanas" del pasado domingo 12 de mayo.

"Dijo: 'ahora se tiene que posicionar el señor Sánchez y el señor (Salvador) Illa'. ¿Están en contra o están a favor? Entonces, ¿de qué va esto? ¿De estar en contra de los toros o de estar en contra del PSOE? A ver si le creamos un problema. Yo tengo clara cuál es mi posición sobre esta cuestión. No me gustan los toros. En fin, no hay discordia en esta cuestión", ha afirmado Sánchez.

El pasado 2 de mayo, Cultura tomaba la decisión de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia, ya que estos galardones deben ser "fiel reflejo de las valoraciones y sentimientos de la sociedad", como el aumento de la preocupación por el bienestar animal, según explicaban fuentes del Ministerio a Europa Press.

La decisión de Urtasun provocó una oleada de reacciones desde el mundo del toro, pasando por las organizaciones ecologistas y la política. Así, la Fundación del Toro de Lidia rechazó una decisión que calificaba de "censura" de una "expresión cultural" por parte del ministro porque a él "no le gusta".

En contra también se posicionó el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, quien anunciaba que la comunidad autónoma tiene la intención de contactar con el sector taurino para crear desde la región unos Premios de Tauromaquia; mientras que el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, lo tachaba de "monumental error" y "espectáculo bochornoso".

En el lado opuesto, PACMA, Alianza Verde, Anima Naturalis, Igualdad Animal y Ecologistas en Acción celebraron el anuncio del Ministerio de Cultura sobre la eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia, al tiempo que reclamaron la supresión de "todas las subvenciones públicas al sector".