Podemos inicia la precampaña europea llamando al PSOE "partido de la guerra" y a la invasión rusa "la guerra de Ucrania y EEUU"

Podemos dio este viernes el pistoletazo de salida a su precampaña para las elecciones europeas cargando frontalmente contra el Gobierno y, en particular, contra el PSOE. La secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, acusó este viernes a los socialistas de estar convirtiéndose en "un partido de la guerra más" por su apoyo a la defensa de Ucrania, y aseguró que su "apuesta por la vía bélica" en lugar de por una salida negociada a la guerra en ese país supone únicamente "alimentar la esperanza militar de un pueblo con las infraestructuras absolutamente destrozadas solo porque Europa es incapaz de pararle los pies a EEUU en su deriva belicista".

Belarra pronunció esas palabras en la reunión que mantuvo este viernes el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, su máximo órgano entre congresos, en una reunión convocada apenas unos días antes del inicio oficial de la campaña electoral para las europeas, unas elecciones en las que el partido morado se juega el todo por el todo. Podemos es consciente de que su supervivencia depende, en buena parte, del resultado que obtenga en esos comicios, y de ahí que haya cargado frontalmente contra el PSOE y, en menor medida, contra Sumar, que conforman "un Gobierno que no hace nada salvo medidas de maquillaje".

Pero no solo de inacción acusó al Ejecutivo la líder de Podemos, que también aseguró que el presidente Pedro Sánchez "ha estado a punto de meternos definitivamente en la guerra de Ucrania y EEUU sin contar con el Congreso", a raíz de la visita a España que tenía planeada para este viernes el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que finalmente ha cancelado por los avances rusos en el frente oriental. "Esta guerra solo terminará de dos maneras: o bien en un enfrentamiento entre dos potencias nucleares, o bien con la vía diplomática y una mesa de negociación", sostuvo Belarra.

La secretaria general de Podemos también se refirió a la polémica de los últimos días en relación al carguero Borkum, que los morados (y también Sumar) denunciaron que transportaba armamento para Israel, una acusación que rechazó documentalmente el PSOE. Para Belarra, la actitud del Gobierno en torno a este asunto ha sido "patética", porque "no hay que saber mucho de rutas marítimas de transporte para ser conscientes de que, tras los problemas en el Mar Rojo, España puede haberse convertido en un país de tránsito permanente de armamento para que Israel se arme hasta los dientes".

"Es lamentable que el Gobierno esté más preocupado de criticar a quienes pedimos que se investigue" que de llevar a cabo la investigación, espetó en este sentido la líder de Podemos en referencia velada a las críticas que ha lanzado a los morados y a Sumar el ministro de Transportes, Óscar Puente. "¿Por qué si el barco no tenía nada que ocultar finalmente no ha hecho parada en Cartagena?", se preguntó Belarra, que también cuestionó si el Ejecutivo va a tomar medidas para impedir que otros cargueros sospechosos de transportar armamento para Israel puedan atracar en puertos de España.

En la misma línea se pronunció la candidata de Podemos a las elecciones europeas y número dos del partido, Irene Montero, que aseguró que "es muy importante que entendamos que el problema no acaba aquí", una vez el Borkum finalmente no ha hecho escala en Cartagena, "porque España tiene la obligación legal de impedir el tránsito de armamento" que acabe siendo utilizado "en un genocidio". "Debemos preocuparnos de saber si esta no es la punta del iceberg, porque en solo tres días hay varios barcos que querían hacer escala o la han hecho en España", y, "si eso es así, lo lógico" es preguntarse si "es España desde hace meses un puerto de tránsito para las armas del genocidio de Israel en Palestina".

Más información en breve.