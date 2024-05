La Conferencia Episcopal espera que las clarisas de Belorado reconsideren su decisión de abandonar la Iglesia católica

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García Magán, ha confiado este viernes en que las clarisas de Belorado (Burgos) reconsideren su decisión de abandonar la Iglesia católica, que según ha admitido es "un motivo de dolor" en la comunidad franciscana.

"Es una situación de pena que una comunidad que era floreciente, con hermanas jóvenes, haya tomado esta decisión tan grave como es romper la comunión con la Iglesia, romper la comunión con el papa", ha afirmado García Magán a preguntas de los periodistas.

García Magán, que ha asistido a la presentación de una marcha solidaria en un colegio en su condición de obispo auxiliar de Toledo, ha calificado la situación que se está produciendo de "lamentable", en particular para las otras hermanas clarisas de España, con las que la Conferencia Episcopal está en contacto, para las que "es un motivo de dolor que en esa familia franciscana se haya producido esto", ha añadido.

El resto de clarisas de España "están sorprendidas, desconcertadas y doloridas y están rezando para que esta situación se pueda reconducir", ha manifestado el secretario general de la CEE.

Intentos de diálogo

En este contexto, ha recalcado que el arzobispo de Burgos, Mario Iceta (al que la CEE ha mostrado su apoyo así como al obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde) ha dicho "que está intentando dialogar con las hermanas" de Belorado, para intentar que reconsideren "esa grave decisión".

Aunque también ha apuntado que una de las hermanas de Belorado ya se ha podido salir a otro monasterio, y que el arzobispo de Burgos "quiere garantizar si ha sido una decisión de verdad de toda la comunidad" o no lo ha sido. "Porque a lo mejor hay ahí influencias no positivas de terceras personas que se han presentado en el ámbito del monasterio", ha aseverado.

Al respecto, ha señalado que "es público y notorio que hay un obispo que está excomulgado, que está fuera de la Iglesia católica" y que forma de un grupo "que está considerado y catalogado por los especialistas como una secta", ha comentado en referencia al fundador de la asociación Pía Unión de San Pablo Apóstol, Pablo de Rojas.

"Yo no sé que grado de influencia tiene en la comunidad, pero lo que es cierto es que él está detrás de la comunidad y de esta acción", ha apuntado García Magán, que ha indicado también que el sacerdote (aunque no sabe si está ordenado válidamente o no) que está asistiendo a la comunidad de Belorado como capellán "es una persona de este ámbito".

Además, el secretario general de la CEE ha recordado que ha habido santos que quisieron purificar la Iglesia, como los propios san Francisco o santa Clara, fundadores de la orden en el siglo XIII, o unos siglos más tarde santa Teresa, san Ignacio de Loyola, san Francisco Javier o san Juan de la Cruz, pero no la abandonaron, sino que se quedaron en su seno con su vida y su testimonio.