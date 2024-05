El restaurante de Íñigo Onieva recibe múltiples reseñas positivas... escritas por él mismo, su madre y sus amigos

Tras muchos meses de trabajo, Íñigo Onieva ha logrado encauzar su carrera profesional y abrir las puertas de su nuevo restaurante en Madrid. El local, Casa Salesas, está ubicado en la zona centro de la capital española y, como era de esperar, contó con largas filas de invitados que acudieron a la inauguración.

Así, una de las asistentes a la cita fue la marquesa de Griñón, Tamara Falcó, que, como es habitual, apoya a su marido en todas sus apariciones públicas. Sin embargo, este viernes, Mañaneros ha destapado una de las prácticas del empresario.

Según el matinal de RTVE, el restaurante de Onieva cuenta con numerosas buenas reseñas que, en muchas ocasiones, deciden la cantidad de clientes que reciben los locales. Sin embargo, algunos de estos comentarios tan positivos habrían sido escritas por él mismo y por la madre del empresario.

Así, el matinal de la televisión pública ha comenzado mostrando algunas de las reseñas que cuentan con cinco estrellas y que, sorprendentemente, han sido escritas por algunos de los amigos más íntimos del marido de Tamara Falcó.

Íñigo Onieva escribe las reseñas de su propio restaurante. RTVE

No obstante, el asunto no queda aquí. "Un lugar superacogedor, con una comida riquísima y un servicio muy atento. Todo a muy buen precio, además. Me encanta que se pueda ir tanto a desayunar como a tomar un café, como a una comida de trabajo o de diversión y cena con música...", ha escrito Carolina Molas, madre de Onieva. Por su parte, el propio empresario ha calificado con cinco estrellas a su propio restaurante.