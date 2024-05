El PP pide a los españoles que contesten a la carta de Sánchez el próximo 9 de junio bajo el lema 'tu voto es la respuesta'

El PP deja de lado el color azul y para ponerse "multicolor" en la campaña europea. Su objetivo es concienciar a los españoles de que es su primera y última oportunidad de decirle a Pedro Sánchez qué opinan de su gestión y sus cesiones al independentismo. Así, los populares invitan a los votantes a que respondan a la carta que dirigió el presidente del Gobierno a los ciudadanos en las urnas el próximo 9 de junio bajo el lema 'tu voto es la respuesta'. "Interpelamos a todos los votantes con dos mensajes: es la hora de hablar, la oportunidad de responder y sumemos las respuestas para que la voz de los españoles se oiga alta y clara", ha señalado el jefe de la campaña y vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons.

Así, los de Alberto Núñez Feijóo se dirigirán a "aquellos que creen que el Gobierno no puede cambiarse por votos, que no se les puede conceder a los independentistas y nacionalistas todo lo que desean a cambio de seguir un día mas en la Moncloa, que España no puede ser gobernada por enemigos de España y a todos aquellos que creen que el clima de corrupción instalado en el entorno del Gobierno apesta".

González Pons y Carmen Fúnez han presentado los ejes principales de la campaña que diseña el PP para las europeas. Una campaña que arrancará en Cataluña, que estará presente en cada uno de los territorios y con especial relevancia en Pamplona. También estará "sectorializada y municipalizada". Para ello, la oposición fletará dos buses que "peinarán" España en dos direcciones. En uno de ellos irá el propio líder nacional y en el otro la candidata Dolors Monserrat.

"El 9 de junio será la primera vez desde las generales en las que los españoles tendrán la oportunidad de pronunciarse y no habrá otra oportunidad hasta las próximas generales. Si hay que enviarle un mensaje a Sánchez y a Europa es ahora", han insistido.