Qué fue de Paula Dalli: la niña Disney que ha participado en el doblaje de varias producciones de la compañía del ratón

Natural de Alfaz del Pi, Alicante, Paula Dalli nació en 1993 y, con solo siete años, formó parte del equipo del musical Annie. Además, en el año 2003, participó en la primera edición de Eurojunior, una experiencia con la que pudo participar en varias obras de teatro musical. Asimismo, concursó en dos finales del formato musical Veo veo.

En el año 2009, Paula Dalli se convirtió en una de las finalistas del concurso My Camp Rock, emitido en Disney Channel y, en 2010, fue nombrada embajadora española del proyecto internacional de Disney, Friends for Challenge, donde interpretó la versión en castellano del himno Send it on, Cámbialo.

Paula Dalli en televisión y cine

En 2012, Paula encarnó al personaje de Carol en la serie La gira, donde coincidió con Lucía Gil y Daniel Sánchez, con quienes formó el grupo Pop4U y ofrecieron conciertos en solitario en el teatro Capitol de Madrid. Además, en 2017, formó parte del elenco de la serie diaria Centro Médico, emitida en La 1.

De la misma manera, la artista ha participado en el rodaje de la película La montaña rusa (2012, Emilio Martínez Lázaro) y cortometrajes como Aquí y ahora XXL: El viaje de Arlo (2016, Disney Channel), Fidewoda (2017, Javier Espinosa) y Fideweist (2018, Javier Espinosa)

Paula Dalli como dobladora

En lo que respecta a los trabajos de doblaje realizados por Paula Dalli, cabe destacar su participación en El príncipe encantador (2018, Ross Venokur), Patoaventuras (2018, Disney Animation), Red Bull: ¿Quién es Queralt Castellet? (2015, Red Bull).

Asimismo, en cuanto a su trabajo en el mundo de la locución, la alicantina ha sido locutora de Los40 Urban, Únika FM y Happy FM, así como presentadora de la premiere Love for sale y del showcase de Los40 Urban con Lunay, Nicki Nicole y Justin Quiles.

La formación académica de Paula Dalli

La artista se graduó en Periodismo y, además, cursó estudios de interpretación, voz y cuerpo en el Estudio Codina, en canto con Guillermo Gascó y en el Laboratorio de la voz. Asimismo, se formó como presentadora en La Fábrica de la Tele y URJC y como actriz de doblaje en Soundub.

Además, la periodista ha llevado a cabo el curso El actor frente a la cámara, con Pape Pérez en Ciudad de la Luz. De la misma manera, ha realizado estudios de ballet clásico en la Royal Academy of Dance y de claqué y danza moderna en Imperial Society. Finalmente, cabe destacar que la artista cuenta con un libro publicado, Caramelos de café.