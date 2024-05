Pedro Sánchez descarta reconocer el Estado de Palestina este martes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes en una entrevista en LaSexta que la decisión de reconocer el Estado de Palestina no se producirá finalmente este 21 de mayo. En este sentido, el líder del Ejecutivo, que comparecerá en el Congreso el día 22 para abordar varias cuestiones, entre ellas las actividades de su mujer, Begoña Gómez, ha asegurado que espera poder dar más detalles ese día.

Este decisión llega una semana después de que el Alto Representante para Política Exterior de la UE, Josep Borrell, reconociera en una entrevista en RNE que el propio ministro de Exteriores, José Manuel Albares, le había confirmado que el día del reconocimiento sería el 21 de mayo.

Así mismo, la televisión pública irlandesa, uno de los países que también reconocerán a Palestina junto a España, Noruega, Eslovenia y Malta, también confirmó la semana pasada que sería este martes el momento en el que se produciría el reconocimiento del Estado palestino. El Gobierno español firmó una carta junto a estos países en marzo de este año en el que se comprometían a llevar a cabo este reconocimiento. Bélgica también podría unirse a estos países, aunque por el momento no lo ha confirmado.

Tanto Moncloa como el Ministerio de Exteriores evitan cerrar un día concreto y no descartan cualquier fecha. Esta decisión no tiene que pasar por el Parlamento, pero sí por el Consejo de Ministros. Este 24 de mayo arrancará la campaña electoral europea, aunque a priori no habría ningún impedimento para realizar el reconocimiento en en mitad de esta.

El presidente español, Pedro Sánchez, aseguró durante una reunión a finales de marzo en Bruselas junto a los líderes de Irlanda (Leo Varadkar), Malta (Robert Abela) y Eslovenia (Robert Golob) que el reconocimiento se produciría cuando "pueda suponer una contribución positiva y las circunstancias sean las correctas". Sánchez reconoció poco después que sería en el primer semestre de este año y pidió estar atentos a los meses de abril, mayo y junio, en los que se podrían producir acontecimientos relevantes.

En este tiempo se ha producido una histórica votación en el seno de las Naciones Unidas sobre la posición de Palestina en este organismo. Una mayoría de 143 estados, de los 193 miembros de la ONU, pidió el pasado 10 de abril en la Asamblea General que se reconsiderar la integración de Palestina como estado de pleno derecho. En esta votación, copatrocinada por España, Irlanda, Noruega y Bélgica, junto a más de setenta países, nueve países votaron en contra: EEUU, Israel, Argentina, Hungría, Nauru, Micronesia, Palau, Papúa N G y República Checa. Además, otros 25 se abstuvieron.

Pese a que la resolución concede a Palestina nuevas competencias dentro de su estatus de "estado observador no miembro", lo cierto es que continúa sin ser considerado miembro de pleno derecho, ya que esa es una decisión que compete al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Semanas antes de la votación en la Asamblea ya se trato de aprobar esto y Estados Unidos vetó la propuesta.