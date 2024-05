Así era el gigantesco proyecto original del Palacio de Oriente de Madrid

El Palacio Real de Madrid, también conocido como Palacio de Oriente, fue concebido por el rey Felipe V, quien, tras su llegada al trono español en 1700, buscaba establecer una corte a la altura de las grandes potencias europeas, especialmente Francia. Inspirado por el palacio de Versalles, el monarca soñaba con un palacio monumental que reflejara el poder y la grandeza de la monarquía española.

Hasta aquí, el origen del Palacio Real es relativamente popular y de conocimiento común, sin embargo, pocos conocen la ambiciosa visión que originalmente se tenía para este edificio, un proyecto faraónico que habría convertido a la capital española en rival de las grandes cortes europeas.

Un proyecto colosal del Palacio Real... y truncado

El proyecto original del Palacio de Oriente pretendía construir un complejo palaciego que se extendía por una superficie de 50 hectáreas, más del doble de lo que ocupa el actual palacio. El diseño, obra del arquitecto Filippo Juvara, contemplaba un conjunto de edificios y jardines con veintitrés patios y treinta y cuatro entradas, creando una verdadera ciudad dentro de la ciudad. Cada fachada del palacio, alcanzaba medio kilómetro de largo.

A pesar de su grandiosidad, el proyecto original del Palacio de Oriente nunca se completó. Juvara falleció en 1736 y el proyecto pasó a manos de Juan Bautista Sachetti. Esta circunstancia, sumada a las dificultades económicas, las guerras y los cambios de gustos políticos del matrimonio regente, fueron algunos de los factores que truncaron el sueño.

No solo no se construyó el ambicioso proyecto arquitectónico, sino que Felipe V no llegó a verlo terminado, y la residencia real se estrenó con el rey Carlos III. Solo una parte del proyecto original se llevó a cabo, pero el edificio ha ido alterando su apariencia conforme se sucedían los reyes y añadían o retiraban elementos para adaptar la vivienda a su gusto.

Durante el reinado de Fernando VI, se añadieron las estatuas de los reyes españoles en la fachada y se enriquecieron los interiores con obras de arte y mobiliario. A lo largo de sus dos siglos y medio de vida, se han sucedido otras reformas y restauraciones que han alterado su interior y exterior. La última reforma finalizó en el año 2018, cuando Patrimonio Nacional amplió y modernizó el centro de recepción del complejo arquitectónico.