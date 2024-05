Muere Álvaro López Sánchez, compositor que fue ayudante musical de 'El Hormiguero', a los 36 años en un accidente de tráfico

Álvaro López Sánchez, compositor y profesor de música, murió este lunes a los 36 años en un accidente de tráfico. Así lo revela La Opinión de Murcia, ciudad en la que trabajaba en el Conservatorio de Música.

Según el citado medio, el músico conducía solo cuando se salió de la carretera AB-400 de su Albacete natal, el coche se volcó y terminó incendiándose.

Tal y como informa Castilla La Mancha, la Policía Local, la Guardia Civil y los bomberos acudieron al lugar, así como los servicios sanitarios, que certificaron su muerte.

Una vida entre la docencia y las bandas sonoras

Nacido en Albacete, Álvaro López Sánchez se formó en el conservatorio de su ciudad y estudió en el Conservatori Superior de les Illes Balears, donde se tituló en viola y también en composición, especialidad por la cual recibió el Premio Final de Carrera.

En su recuerdo, mañana martes 14 de mayo haremos un minuto de silencio a las 12 horas en el CSMM

Su formación continuó en otras ciudades como Suiza y Nueva York, donde fue en 2017 becario del Programa Fulbright para el Master Scoring for Film and Multimedia en la New York University, con una carta de recomendación de Antonio Resines, presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

En 2012, realizó el Máster de Formación de Profesorado por la Universidad de Valencia y esto le hizo vincularse durante mucho tiempo a la docencia. De hecho, era profesor de Composición en el Conservatorio Superior de Música de Murcia.

También ha formado parte de la Orquestra Simfònica de Balears, la Orquesta Sinfónica de Albacete, la Berliner Symphoniker, la Tonhalle-Orchester de Zürich y primer refuerzo de las orquestas Sinfónica de Bilbao y Radio Televisión de Eslovenia.

Se ha formado en creación de bandas sonoras con cursos de importantes compositores de cine como John Williams, Hans Zimmer y Suzanne Peric. Y, como compositor, ha trabajado en las bandas sonoras de cortometrajes como Inu y Dernière Nuit. También colaboró con Carlos Jean en la música de la película Combustión, de Daniel Calparsoro, y fue ayudante musical de El Hormiguero.