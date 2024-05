Un "ataque masivo" con drones de Ucrania sobre Crimea provoca un corte de energía en Sebastopol

Anadolu via Getty Images

Las autoridades rusas de la península de Crimea han denunciado este viernes de madrugada un "ataque masivo" de drones ucranianos que, a pesar de haber sido "repelido", ha provocado un corte de energía en la ciudad de Sebastopol, y hasta el momento no han sido notificadas víctimas.

Esta operativa llega como respuesta a la ofensiva de Moscú en el noreste de Ucrania, que ha incrementado la presión sobre las fuerzas del país, superadas en número y recursos, a la espera de recibir las demoradas armas y munición de sus socios occidentales y, en especial, de EEUU.

"Doy las gracias a nuestros militares, que han repelido con éxito un ataque enemigo masivo contra Sebastopol. Decenas de vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés) y más de cinco embarcaciones no tripuladas han sido destruidas. Según el servicio de emergencias de Sebastopol, no ha habido víctimas", ha informado el gobernador, Mijail Razvozhaev, en su canal de Telegram.

Tras ello, ha explicado que el fallo eléctrico ha sido provocado por la caída de los restos de un dron en parte de la infraestructura de la central eléctrica de la ciudad. Los equipos de emergencias han acudido a las instalaciones tras el final del ataque y ya han comenzado con los trabajos de reparación de la misma.

Poco después, el Ministerio de Defensa ruso ha informado sobre la intercepción de 51 drones sobre Crimea y otros 44 aparatos sobre la región de Krasnodar, junto a la mencionada península. Además, la defensa aérea ha derribado seis drones en Belgorod, seis sobre el mar Negro y uno en la región de Kursk.