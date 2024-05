Albares, sobre las negociaciones en torno a Gibraltar: "No queremos un acuerdo, queremos el acuerdo"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, insiste en que el acuerdo sobre Gibraltar está muy cerca y que el hecho de que este jueves no se llegase a cerrar no implica que se hayan dado pasos atrás. "Ayer hubo aspectos importantes, como lo relativo al medioambiente, así como avanzar y acercar posiciones en el desarrollo social del Campo de Gibraltar", ha señalado Albares en una entrevista concedida a TVE.

Y es que el ministro no quiere "cerrar un acuerdo", sino "el acuerdo" en torno a las relaciones entre España y Gibraltar. Así, el titular de Exteriores ha recordado que el pasado 12 de abril ya pactó con el Reino Unido y la Comisión Europea "las líneas políticas generales en cuanto a movilidad, bienes y el aeropuerto", y que actualmente "no existe ningún obstáculo insalvable". "Todos estamos negociando de buena fe para alcanzar ese acuerdo para la prosperidad compartida", ha abundado.

Con todo, ha subrayado que las partes quedaron este jueves en "no entrar en excesivos detalles" de cara informar a la opinión pública "por el bien de la negociación", pero que este viernes va a reunirse con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y con los alcaldes del municipio del Campo de Gibraltar para trasladarles los avances en las conversaciones.

La polémica por el Borkum "no tiene sentido"

Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores se ha referido a la polémica que ha surgido en las últimas horas después de que una ONG denunciase que un buque llamado Borkum con armamento para Israel iba a atracar en el puerto de Cartagena. Una denuncia de la que se han hecho eco Podemos y Sumar, que acusan al Gobierno de facilitar el tránsito de cargueros con armas para que Israel continúe con su "genocidio" sobre el pueblo palestino.

Una polémica que según Albares "no tiene sentido". "No vamos a contribuir a llevar más armas a Oriente Medio. Nos tenemos que centrar en lo verdaderamente importante: conseguir el alto al fuego", ha espetado el ministros, antes de recordar que España no concede nuevas licencias de armamentos a Israel "desde el 7 de octubre", día de la masacre de Hamás en suelo israelí y del inicio de este nuevo episodio bélico.

Precisamente, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación denegó este martes la autorización para que otro buque que transportaba armamento con destino a Israel pueda hacer escala y no permitirá que otras embarcaciones en estas mismas circunstancias puedan recalar en puertos españoles.

Con todo, el buque Borkum ha decidido suspender su escala en el puerto de Cartagena poniendo rumbo Eslovenia, desde donde trasladará su mercancía a la República Checa, que es el destino final del armamento, según ha comunicado a la Capitanía Marítima y han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Transportes.

Las mismas fuentes han explicado que el armador del barco, alemán aunque con bandera de Antigua y Barbuda, ha tomado la decisión "a pesar de que tenía toda la documentación del barco está en regla y, por tanto, no tenía ningún tipo de problema para acceder al puerto de Cartagena".