Luitingo se somete a su primer tratamiento estético y enseña en redes el resultado: "Mi móvil no me reconoce la cara"

Jessica Bueno ha acompañado a Luitingo a someterse a una masculinización facial, lo cual ha sido su primer retoque estético. La influencer ha compartido con sus más de 300.000 seguidores los primeros comentarios del cantante al ver su cara por primera vez después del tratamiento.

"Tenía que contar lo que me acaba de decir el nuevo Luis, ¡venga, dilo!", comentó entre risas la exconcursante de Supervivientes en su historia de Instagram. El cantante de la película Operación Camarón respondió: "Que ahora mismo soy José Manuel, ya no soy José Luis y he tenido que coger el móvil de la Jessi para hacer una story porque ya mi móvil no me reconoce".

Con su especial sentido del humor, el finalista de GH VIP confesó lo diferente que se ve tras haberse sometido a una masculinización facial y a una armonización de pómulos y mandíbula.

"La gente cuando me dé dos besos que sepa que esta no es mi cara, soy otro; esto no es un filtro, es mi cara", continuó bromeando. Aunque en su perfil de redes sociales se puso un poco más serio para explicar por qué se ha hecho los retoques.

Jessica Bueno y Luitingo. INSTAGRAM @JESSICA_BUENO

"Siempre he sido un niño con la cara alargaíta y muy fina, entonces no tenía marcadas ciertas formas que me gustaban", reveló Luitingo. Además, aseguró que tenía muchas ganas de someterse a este cambio.

Luitingo tras sus retoques estéticos. INSTAGRAM @LUITINGO

"Es una profesional y lo hace todo supernatural. Nada de dolor y resultados naturales", elogió el cantante a la doctora que llevó su tratamiento. "Tengo 33 años y tenía el rostro como desprendido de esas zonas. Iré enseñando cositas para que vayáis viendo que queda genial y muy natural".