Maestro Joao revela que va a comenzar su transición de género y el significativo nombre que va a elegir: "Llevo en mi alma una mujer"

Baila como puedas, que actualmente ocupa la madrugada del jueves al viernes, emitió una última entrega en la que se despidió de Álvaro Escassi y Fabiola Martínez. Sin embargo, lo que más llamó la atención de este episodio fue la intervención de Maestro Joao, que reveló que había tomado la decisión de iniciar su transición de género.

El rostro televisivo, acompañado de su coreógrafa, Sandra Lee, bailó My Way, de Frank Sinatra, y lo hicieron de forma muy especial: ella hizo el papel de hombre y Joao, el de mujer.

Pero, tras su actuación, pidió la palabra antes de las valoraciones para sincerarse frente al público. "Voy a aprovechar esta oportunidad porque me estará viendo mi madre, y ella sabe lo que parió. Yo me he amoldado a las circunstancias de la vida sabiendo quién era yo", comenzó diciendo.

"He decidido hacer la transición y ser verdaderamente quien yo soy, que fue lo que parió mi madre y que está orgullosa, porque ella sabe lo que llevaba dentro, y con una mirada sabía lo que había. Y ahora he podido dar ese paso", continuó diciendo Joao. "Gracias a Baila como puedas, a todos vosotros y al apoyo del público que me acepta tan bien, he decidido dar este paso y voy a ser quien soy".

"Estoy muy seguro, muchísimo. Llevo dentro de mí, en mi alma, una mujer, que es como yo me siento, lo que yo siento y lo que yo soy", justificó el rostro televisivo.

Entonces, Anne Igartiburu le preguntó si sabía el nombre que elegiría, y Maestro Joao lo tuvo claro. "Me llamaré Benita, como mi madre", declaró, con mucha emoción.

"Benita, ahí tienes a tu hija", dijo la presentadora, dándole paso para que se dirigiera a ella. "Mamá, te adoro. Gracias por luchar, gracias por hacerte millones de kilómetros en metro para sacarnos adelante. Sé que vas a estar muy orgullosa. Y yo he tenido la mejor madre, la que, en los años que no se podía, te pusiste todo por bandera y dijiste 'este es mi hijo y lo apoyo en lo que sea'. Pues por ti, mamá".