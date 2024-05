Luisa Garrido denuncia una agresión física por parte de su familia: "Estoy en mi derecho de contar mi verdad"

Luisa Garrido ha hecho pública a través de sus redes sociales una denuncia que ha interpuesto a su familia tras haber sido agredida durante el funeral de un familiar.

La conocida youtuber ha perdido recientemente a uno de sus hermanos, pero la despedida de este no ha sido agradable para ella. Y es que tal y como ha asegurado en sus historias de Instagram, que posteriormente ha compartido en su cuenta de X, conocido antiguamente como Twitter, su familia la ha agredido físicamente.

"Por desgracia, he tenido que enterrar a mi hermano. El único hermano que venía a mi casa, que me entendía y que me hablaba. La última vez que estuvo aquí me abrazó. El único que llamaba cada dos por tres a mi madre y venía a pasar la mañana con nosotras", ha contado en un vídeo.

"Por el dolor que tengo y el luto no iba a hablar. Han pasado coas muy graves en el cementerio y estoy en mi derecho de contar mi verdad", ha continuado en su relato, para después enseñar varias imágenes en las que se aprecian arañazos en la cara y cuello de ella y de una de sus hermanas.

"Mis hermanos pagarán por esto", ha apuntado Luisa Garrido en la publicación, donde ha compartido cuatro fotografías mostrando las heridas.

Sin embargo, Luisa Garrido ha ido a más con este suceso y, además de denunciarlo por redes sociales, ha hecho real la denuncia ante el Juzgado de Guardia. "Denunciando a toda mi familia por darme una paliza en medio del funeral de mi difunto hermano", es el último comunicado que ha ofrecido en X sobre el tema.

"Juzgado de lo penal y copia real para guardar. Que sepáis que hay papeles dentro, no están vacías", ha dicho la creadora de contenido ante la cámara, enseñado dos carpetas donde lleva los impresos de la demanda.

Las publicaciones acumulan una gran cantidad de visitas y comentarios al respecto. "Que nadie te calle", "Mucho ánimo Luisa, no hay derecho", "Sé fuerte, guerrera", "Muy bien hecho", son algunos de los mensajes de apoyo que le han dejado sus seguidores.