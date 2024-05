Jennifer Lopez y Ben Affleck, a punto del divorcio a pesar de estar siguiendo terapia de pareja

Los rumores persiguen al matrimonio de Jennifer Lopez con Ben Affleck, ya desde su boda en el verano de 2022, en Las Vegas.

Pero en esta ocasión, los vientos que soplan en torno a la salud de la pareja llegan cargados de muchos indicios que demuestran que las cosas en casa del matrimonio más popular del celuloide no marchan demasiado bien.

La prensa americana ha contabilizado ya siete semanas sin que la pareja se haya dejado ver en público. La ausencia más sonada fue la de Affleck en la última gala de los MET, el pasado 6 de mayo, donde su mujer era ni más ni menos que anfitriona.

Aunque en este tiempo de unión las caras de él, en particular, no solían reflejar el enamoramiento que se supone en una pareja casi recién casada, ahora, unas fotos de ella sola y con mala cara han hecho ver que quizás la pareja se está planteando romper.

Además, la revista In touch Weekly ha contactado con una supuesta fuente cercana a la pareja que confirma que están atravesando un bache, motivo por el que han tenido que recurrir a terapia de pareja.

Ella estaría interesada en salvar su matrimonio mediante la terapia, pero él no está dispuesto a contarle sus penas a ningún profesional.

La artista ha posado en las icónicas escaleras del Museo Metropolitano de Nueva York luciendo uno de los diseños más espectaculares de la noche. AP

''Ben ya se mudó y probablemente tendrán que vender la casa de sus sueños que estuvieron buscando durante dos años. Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo y él no puede cambiarla. No hay forma de que hubiera durado'', expresó la presunta persona cercana al matrimonio en la conversación con In Touch Weekly.

La pareja ha vivido su amor de manera interrumpida. Se conocieron en 2001, cuando ella estaba casada con el bailarín Cris Judd, y rodaron juntos la película Gigli. Tras su separación, JLo y Ben estuvieron juntos unos años, pero finalmente la relación no prosperó.

Fue en plena pandemia, cuando él ya se había separado de la actriz Jennifer Garner por sus problemas con el alcohol, cuando se reencontraron y decidieron casarse.