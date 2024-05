Cristina Pedroche, feliz y nerviosa al ver los ejemplares de su libro en la imprenta: "Se me saltaban las lágrimas"

Cristina Pedroche comienza muy emocionada la cuenta atrás para el lanzamiento de su primer libro, Gracias al miedo. El 5 de junio saldrá a la luz este escrito donde la presentadora expone con sus palabras su 'yo' más íntimo.

Para que esté todo listo en menos de tres semanas, la de Vallecas ha visitado la imprenta donde están fabricando los ejemplares y ha querido compartir este momento con sus seguidores.

"Estoy muy feliz, pero muy nerviosa…", ha apuntado la colaboradora de Zapeando en un texto que ha compartido junto a varias imágenes donde se la ve feliz y sonriente posando con las páginas de su libro y uno de los tomos en la fábrica. La televisa ha asegurado que le emociona ver que su proyecto se ha convertido en "real" pero que, aún así, le entran "dudas".

En una segunda publicación, Cristina Pedroche ha compartido un vídeo en el que enseña a fondo las instalaciones y el paso a paso de cómo se imprimen los libros. "En la visita me he sentido como cuando de pequeña me llevaban de excursión con el colegio", ha comentado, afirmando incluso que ha habido momentos en los que se le "saltaban las lágrimas".

"Me ha encantado cómo me lo han contado todo, me gusta muchísimo ver a gente explicar con tanta pasión su profesión", ha proseguido, y ha alegado incluso que después de ver todo el proceso le gustaría "trabajar en una imprenta".

Por último, Pedroche ha querido agradecer al equipo con el que ha contado para este proyecto por haberla tratado con "tanto cariño y con paciencia".