Qué fue de Lucía Gil: de ganar un concurso en Disney Channel a protagonizar varias series de RTVE

Natural de Madrid, Lucía Gil Santiago nació el 29 de mayo de 1998 y, desde muy pequeña, siempre ha estado ligada a la música. Tanto es así que, con solo siete años, participó en el concurso Veo veo, cuyo primer premio se llevó en tres ediciones consecutivas.

Posteriormente, Lucía decidió grabar un vídeo interpretando la canción This is me, de la película Camp Rock, para participar en el concurso My Camp Rock, organizado y emitido en el canal de televisión infantil Disney Channel. Lucía Gil se proclamó ganadora del concurso y, tras esto, tuvo la oportunidad de grabar, junto a Ismael García, presentador del concurso y actor de la serie Cambio de clase, el tema Blanca Navidad.

El paso de Lucía Gil por televisión

En el año 2009, Lucía optó por explotar su vena artística y comenzó a formar parte del elenco de la serie de La 1, Gran Reserva, donde interpretó al personaje de Claudia, la única hija de la familia Cortázar. Sin embargo, Claudia falleció al final de la primera temporada.

Con el estreno de My Camp Rock 2, la segunda edición del concurso de Disney Channel, Lucía Gil se convirtió en presentadora de los vídeos de los concursantes y, además, fue monitora del campamento junto a otros artistas. Así, se encargó de ayudar a una jovencísima Ana Mena, que se convirtió en ganadora del concurso.

Lucía Gil y su carrera en radio y televisión

Así, Lucía participó en la grabación de la banda sonora de la película Camp Rock 2: The Final Jam, donde interpretó la versión en castellano de la canción You're my favourite song, Tú eres mi canción. Además, formó parte de la banda sonora de Toy Story 3 con el tema Cuando estamos juntos e, incluso, se encargó del doblaje de Molly, la hermana pequeña de Andy.

Entre 2011 y 2013, la artista madrileña protagonizó la serie La Gira, de Disney Channel, donde interpretó a Laura y coincidió con los artistas Paula Dalli y Daniel Sánchez García, con quienes formó el grupo Pop4U y ofrecieron sus propios conciertos en el teatro Capitol de Madrid.

Asimismo, en 2011, Lucía presentó, junto a Patrick Criado, el programa musical Pizzicato, en La 2; y, entre 2013 y 2014, Lucía Gil participó en la serie Violetta, de Disney Channel, donde interpretó a Lena, hermana de Natalia. Además, en este mismo año, fue copresentadora del programa de radio Interactiva, junto a Josep Lobató y Cristina Vitamina, en Happy FM.

Posteriormente, la artista participó en la serie The Avatars, una producción que contó con actores y actrices estadounidenses, aunque con equipo técnico español. Además, Lucía protagonizó la miniserie #XQEsperar, emitida en Neox entre marzo y mayo de 2014, con lo que la actriz logró una nominación al premio Mejor Selfie en los Neox Fan Awards 2014, donde interpretó su canción Hoy vuelvo a empezar.

De televisión al musical 'La Llamada'

En 2015, Lucía protagonizó la primera temporada de la serie Yo quisiera emitida en Divinity, donde interpretó a Lana y compuso todas las canciones que sonaban en la producción de ficción. De la misma manera, la artista protagonizó la segunda y la tercera temporada de la serie.

En febrero de 2017, Lucía comenzó a participar en el musical La llamada, donde interpreta el papel de Susana Romero. Además, entre septiembre de 2017 y hasta 2018 protagonizó La habitación de Verónica, junto a Lara Dibildos. Ese mismo año, participó en la sexta edición de Tu cara me suena, donde fue subcampeona.

En 2018, Lucía participó en la serie Wake Up, emitida en Playz, la plataforma de contenidos digitales de RTVE. En esta ficción la cantante coincidió con Diego Domínguez y Andrea Guasch. En 2019, se incorporó a la serie Servir y proteger, donde se hizo cargo de un papel secundario. Finalmente, en marzo de 2020, durante la cuarentena obligatoria de la Covid-19, compuso y publicó en redes la canción Volveremos a brindar, con la que se hizo viral.

Lucía Gil como escritora

En el año 2014, Lucía Gil publicó su primer libro, Mis 5 colores de la felicidad, bajo el sello de la editorial Altea. En 2020, vio la luz Mientras dura el verano, el segundo trabajo editorial de la cantante, bajo el sello de Esencia. Finalmente, en 2021, Lucía publicó El planeta que inventemos.