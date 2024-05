Bruselas expedienta a Meta por no cumplir las normas en la protección de menores

La 'guerra' de la Comisión Europea con Meta sigue su curso y Bruselas ha abierto contra la plataforma un nuevo expediente porque, a su parecer, no cumple con las medidas necesarias para la protección de los menores ni en Facebook ni en Instagram, de acuerdo con la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). "A la Comisión le preocupa que los sistemas tanto de Facebook como de Instagram, incluidos sus algoritmos, puedan estimular adicciones conductuales en los niños, así como crear los denominados efectos madriguera. Además, a la Comisión también le preocupan los métodos de verificación y garantía de la edad implantados por Meta", resume el Ejecutivo comunitario.

Las indagaciones se centran en el cumplimiento por parte de Meta de las obligaciones de la DSA en materia de evaluación y mitigación de los riesgos causados por el diseño de las interfaces en línea de Facebook e Instagram, que pueden explotar las debilidades y la inexperiencia de los menores y provocar comportamientos adictivos, o reforzar el denominado efecto "madriguera de conejo".

Esta evaluación es necesaria para contrarrestar los riesgos potenciales para el ejercicio del derecho fundamental al bienestar físico y mental de los niños, así como para el respeto de sus derechos, resume la Comisión Europea.

Además, la gran tecnológica también tiene que seguir la DSA, recalca Bruselas, en relación con las medidas de mitigación para impedir el acceso de los menores a contenidos inapropiados, en particular las herramientas de verificación de la edad utilizadas por Meta, que pueden no ser razonables, proporcionadas y eficaces. Pide, asimismo, establecer medidas adecuadas y proporcionadas para garantizar un alto nivel de privacidad, seguridad y protección de los menores, en particular en relación con la configuración de privacidad por defecto para los menores como parte del diseño y funcionamiento de sus sistemas de recomendación.

A partir de ahora, la Comisión llevará a cabo una investigación en profundidad con carácter prioritario y seguirá recabando pruebas, por ejemplo enviando solicitudes de información adicionales, realizando entrevistas o inspecciones. La incoación de un procedimiento formal faculta a la Comisión para adoptar otras medidas coercitivas, como la adopción de medidas cautelares y decisiones de incumplimiento. La Comisión también está facultada para aceptar los compromisos asumidos por Meta para subsanar los problemas planteados en el procedimiento.

Queremos proteger la salud mental y física de los jóvenes

"Damos un paso más para garantizar la seguridad de los jóvenes usuarios en línea. Con la Ley de Servicios Digitales establecimos normas que pueden proteger a los menores cuando interactúan en línea. Nos preocupa que Facebook e Instagram puedan estimular la adicción al comportamiento y que los métodos de verificación de la edad que Meta ha implantado en sus servicios no sean adecuados, por lo que ahora llevaremos a cabo una investigación en profundidad. Queremos proteger la salud mental y física de los jóvenes", expuso sobre este asunto la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, tras conocerse la noticia.